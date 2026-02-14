Jenning de Boo is nog niet klaar op de Olympische Spelen, ondanks twee keer zilver op de 500 en 1000 meter. Dat onthulde de Nederlander na afloop van zijn laatste race. De Nederlandse topsprinter blijft in Milaan om van waarde te zijn voor zijn ploeggenoot en goede vriend Kjeld Nuis. En ook om bij de vrouwen Femke Kok aan te moedigen.

De Boo (22) had het zelf behoorlijk warm gekregen van zijn rechtstreekse duel met Jordan Stolz. Hoewel de Amerikaan weer de betere was van de twee, staat hij samen met De Boo ver boven de rest van het internationale schaatspeloton. "Dit is 'm, dacht ik", zei De Boo na afloop van zijn 500 meter tegen de NOS. "Maar ik moest er echt voor zitten in die laatste binnenbocht en dat was het niet. Maar chapeau voor Stolz, dit was niet goed genoeg."

'Daar heb je achteraf niks aan'

Waar had hij het laten liggen? "Op de opening, maar ik kan mezelf bijna niets verwijten. Ik heb hem het vuur na aan de schenen gelegd en ik ben supertrots op mijn race en mijn coaches zeiden dat ook. Het gevoel overheerst wel dat ik de best of the rest ben. Het is heel fijn dat we er met z'n tweeën met kop en schouders bovenuit steken. Dat geeft een heel goed gevoel, maar had liever een treetje hoger gestaan. De opening had sneller gekund, maar daar heb je achteraf niks aan."

De Boo blijft in Milaan

Wie dacht dat De Boo lekker naar huis zou gaan na zijn laatste afstand, komt bedrogen uit. "Ik blijf de rest van de Spelen in Milaan om te trainen met Kjeld Nuis voor zijn 1500 meter", zegt hij over zijn ploeggenoot bij Team Reggeborgh. "Maar ik ga eerst genieten met familie en vrienden vanavond, wees daar maar niet bang voor", lachte De Boo. Donderdag 19 februari is de 1500 meter voor mannen, waar Nuis, Joep Wennemars en Tijmen Snel aan meedoen namens TeamNL.

'Ik heb nog lang genoeg'

Dat Stolz hem weer klopte, doet zeer bij De Boo, maar hij houdt hoop op betere tijden en dus goud. "Ik was blij met het podium, maar had ook mijn handen in het haar omdat hij er wéér voor zat. Maar ik heb nog lang genoeg, ik ben nog maar 22."