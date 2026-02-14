Jenning de Boo maakte voor de tweede keer deze Winterspelen zijn opwachting in het Staatsloterij TeamNL Huis. Na zijn tweede plek op de 1000 meter greep hij ook het olympisch zilver op de 500 meter. Dat werd uiteraard gevierd.

De olympische 500 meter in Milaan werd zaterdag een heus titanengevecht tussen De Boo en Jordan Stolz. In een rechtstreeks duel kwam de 22-jarige Nederlander dicht in de buurt van het Amerikaanse schaatsfenomeen, maar moest toch net zijn meerdere erkennen. Zo eindigde hij net als op de 1000 meter op een tweede plek achter de 21-jarige Stolz.

Voor De Boo zitten de Spelen in Milaan er nu op. Hij blijft nog wel in Italië om de komende dagen Kjeld Nuis te ondersteunen. Zijn ploeggenoot bij Team Reggeborgh komt donderdag in actie op de 1500 meter.

Handje van Jenning de Boo

Na een inleidend praatje door Rob Kemps (van Snollebollekes) kwam De Boo breed lachend de zaal in. Hij liep door het publiek en deelde gretig handjes uit. Daarna zwaaide hij vanaf het podium, waar hij net zo in zijn element leek als op het ijs.

"Een verschil van 0,11 seconde", zo zei De Boo over het verschil tussen hem en Stolz. "Dat is heel weinig. Helaas." Het bitterende randje van die kleine marge voelt hij echter niet meer: "Zilver is superlekker." Daarna bevestigde hij dat hij in het olympisch dorp blijft, ondanks dat hij geen wedstrijden meer heeft. "Ik ga trainen met mijn maat Kjeld Nuis."

Kraantje Pappie

Daarna kwam Kraantje Pappie naar voren. De muzikant, evenals De Boo uit Groningen, stak een lofrede af aan het adres van de topsprinter. "Geniet van wat je hier hebt gedaan", zei hij. "Dat hebben niet veel mensen gedaan. Mensen, Jenning de Boo, laat je horen!"

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.