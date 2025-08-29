Laura Benschop, de vrouw van Ajax-speler Davy Klaassen, maakt zich stiekem wel eens zorgen of haar geliefde vreemdgaat. Dat laat ze duidelijk merken in een grappige TikTok-video. "Ik weet het niet..."

Door het beroep van haar man krijgt Benschop vaak dezelfde opmerking te horen over haar relatie, zo schrijft ze in een video op TikTok. "Je man moet wel een vreemdganger zijn omdat hij een voetballer is."

Die vraag weet ze met behulp van een liedje van Rihanna te beantwoorden. Laura zingt mee met een stukje tekst uit het nummer Breakin' Dishes. "Gaat hij vreemd? Man, ik weet het niet", is de Nederlandse vertaling. "Ik kijk om me heen of ik ergens mee kan gooien. Ik breek alle borden in dit huis."

Benschop benadrukt in het bijschrift van het filmpje dat het om een grapje gaat. Bovendien wordt ze in de reacties door veel volgers gerustgesteld. Ze zien de Klaassen absoluut niet aan voor iemand die zijn vrouw zou bedriegen.

Loyaal aan Ajax

"Davy zou dat nooit doen. Hij is ook loyaal aan Ajax", schrijft iemand. "Je hebt gelijk", reageert Benschop. "Als hij net zo loyaal is aan mij als dat hij aan Ajax is, dan zitten we goed." De 32-jarige middenvelder is momenteel bezig aan zijn derde periode bij de club. Hij werd opgeleid bij de jeugd in Amsterdam en maakte in 2011 zijn doorbraak in het eerste elftal.

Hij speelde er tot 2017. Toen maakte hij de overstap naar Everton. In 2020 keerde Klaassen weer terug voor drie seizoenen. Vervolgens vertok hij naar Internazionale om in 2024 weer terug te keren in Amsterdam. Hij verlengde onlangs zijn contract 2027.

Benschop lijkt zich dus geen zorgen te hoeven maken. Zeker nu de liefde van het stel is verzegeld met een trouwring én een baby. Het koppel trouwde in de mei 2024 in Italië. Op 9 maart 2025 werd dochter Cruz geboren.

