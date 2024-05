'Lekker leren broekie wel': Kjeld Nuis reageert op foto Rico Verhoeven in Monaco met Max Verstappen

In Monaco krioelde het afgelopen weekeinde van de celebrity's en sporters die een glimp wilden opvangen van het Formule 1-circus aldaar. Ook wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven was van de partij. De 35-jarige Nederlander was er om zijn landgenoot Max Verstappen aan te moedigen, die na een optochtje door het nauwe stratencircuit eindigde op de plek waar hij begon: P6.

Verstappen vond de Grand Prix van Monaco maar saai en had liever een kussen meegenomen, zei hij via de boardradio. De coureur van Red Bull had nog genoeg energie over om samen met Verhoeven en de Nederlandse kunstenaar Joseph Klibansky de club in te gaan. Daar viel vooral de kleding van Verhoeven op.

'Lekker leren broekie wel'

Verhoeven plaatste een foto van hem met Verstappen en Klibansky op Instagram en daar kwamen de nodige reacties op. Ook Kjeld Nuis dook op in de comments. "Lekker leren broekie wel", schreef hij met hartjesogen. Zanger Gordon kon de outfit van Verhoeven ook wel waarderen. "Lekker broekie", was zijn reactie.

Verhoeven en Nuis zijn goede matties van elkaar en duiken regelmatig bij elkaar op onder een foto of video. Ook gamen ze samen in hun vrije tijd. Toen de kickbokser onlangs zijn auto liet wrappen, reageerde Nuis ook al. "Uitgespeeld", schreef Nuis destijds.

Saaie Grand Prix van Monaco

De Grand Prix van Monaco begon spectaculair, met een zware crash van Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Door het puinruimen lag de race ook lange tijd stil. Na de hervatting gebeurde er weinig sprankelende dingen, merkte ook Verstappen vanuit zijn RB20. Hij eindigde als zesde, de plek waar hij zich ook op kwalificeerde.

"Ik heb me enorm verveeld", zei Verstappen, die zich dus nog wel vermaakte in de club. "Ik moest na twintig ronden ook heel nodig naar de wc", voegde hij daaraan toe. George Russell, die voor Verstappen eindigde, genoot er ook niet van. "Hier moet echt iets op gevonden worden. Het is een prachtige grand prix, maar dit is wel saai."