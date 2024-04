Rico Verhoeven laat motor nieuw kleurtje geven, Kjeld Nuis reageert: 'Uitgespeeld'

Het zijn mooie dagen voor Rico Verhoeven. De wereldkampioen kickboksen zwaargewicht vierde deze week zijn 35e verjaardag en werd getrakteerd op allerlei moois. Verhoeven kreeg een nieuwe auto, maar liet ook een van zijn motors wrappen, oftewel een ander kleurtje geven.

Het gaat om zijn Ducati Diavel 1260, die hij in 2022 op de kop tikte. Verhoeven maakte zijn motor bordeauxrood, net als zijn McLaren 720s Spider al was. 'Matching game on fire', schrijft Verhoeven erbij. Ook heeft de wrapper er het logo van Team Rico erop geplakt. 'Uitgespeeld', reageert schaatser Kjeld Nuis met een hartje en een kroontje.

Drukke week Verhoeven

Het was een drukke week voor Verhoeven, die in Rotterdam een sportschool opende. Feyenoorders Thomas Beelen en Thomas van den Belt waren er ook bij toen een nieuw filiaal van The Kickboxing Society openging. "De bedoeling is dat The Kickboxing Society zo mainstream mogelijk is", zei Verhoeven tegenover Sportnieuws.nl. "De sport is al mainstream. We willen onze manier en visie van de sport benaderen met iedereen delen, zowel nationaal als internationaal."

Zoals gezegd waren Beelen en Van den Belt bij de partij, beide voetballers staan onder contract bij Feyenoord. Of zij een betere kickbokser zijn dan Verhoeven als voetballer? "Ik heb mezelf niet zo hoog zitten, maar denk dat ik de betere kickbokser ben", lachte Van de Belt. "Dat denk ik wel." Zijn collega Beelen was minder onder indruk van zichzelf. "Ik weet totaal niet hoe Rico op het veld is natuurlijk, maar ik zeg dan toch Rico als betere voetballer want ik kan totaal niet kickboksen."

Wagen- en motorpark Verhoeven

Verhoeven vierde zijn 35e verjaardag met een nieuwe Land Rover Defender. Daarbij werd zijn imposante wagen- en motorpark nog wat verder uitgebreid. Naast de Land Rover beschikt hij over een Range Rover Sport, Audi RSQ8, McLaren 720s Spider en BMW X7. Ook heeft hij dus drie motors: een Suzuki GSX-R1000R, Ducati Diavel 126o S en dus de Ducati Diavel 1260, die hij liet wrappen.