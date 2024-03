Ondanks 'waarschuwing' Joy Beune is Kjeld Nuis lekker aan het gamen, mét Rico Verhoeven

Als topsporter bestaat je leven uit reizen, trainen, presteren en rusten. Er is weinig tijd voor hobby's. Maar nu voor de schaatsers het seizoen is afgelopen, hebben ze tijd om leuke dingen voor zichzelf te doen. Kjeld Nuis vindt het heerlijk om te gamen.

Die hobby was de afgelopen maanden niet vaak uit te voeren door Nuis. Eerst moest hij 'gewoon' schaatsen, tot en met het WK sprint half maart. Daarna begon de vakantie, maar die bestond grotendeels uit het verbouwen van zijn huis met zijn vriendin Joy Beune. Nu dat project ook op z'n einde loopt, kan hij eindelijk gamen.

'Dat klinkt top': Joy Beune kijkt na verbouwing uit naar lekker bad met Kjeld Nuis Het schaatsseizoen zit er eindelijk op voor de topschaatsers, dus kan er toegewerkt worden naar de vakantie. Zo ook voor Joy Beune, de wereldkampioene allround. Zij deed zondag nog wel mee voor het goede doel en legde aan Sportnieuws.nl uit hoe erna haar vakantie eruit ziet.

Maar daar moet hij wel mee oppassen, want Beune viel het eerder al een keer op dat Nuis wel heel veel tijd achter zijn console doorbracht. Zelfs meer tijd dan dat hij aan Beune spendeerde. Maar af en toe moet kunnen. Dus startte hij zondagavond op voor potje Call of Duty Warzone met wat vrienden. En niet zomaar vrienden.

©Instagram Story Kjeld Nuis

De drie mensen met wie hij speelde waren: King of Kickboxing Rico Verhoeven, de bekende kunstenaar Joseph Klibansky (een vriend van Verhoeven) en aan de username te zien collega-schaatser Wesly Dijs. In Call of Duty Warzone landen diverse teams in dezelfde map en moeten ze met elkaar vechten (schietend) tot er één winnend team overblijft. Bij het zien van zulke namen zijn de tegenstanders bij voorbaat al op achterstand.

Verhoeven waarschuwde Nuis nog

Dat uitgerekend Verhoeven met Nuis een potje speelt, is opvallend. Toen ze een maand geleden samen aan tafel zaten bij de talkshow Sophie & Jeroen, waarschuwde Verhoeven Nuis nog. Toen de kickbokser van Beune hoorde dat Nuis meer tijd achter z'n PlayStation doorbracht dan met haar, zei hij nog dat Nuis haar snel mee uit eten moest nemen. Beune beaamde toen wel dat Nuis veel minder gamet dan in het begin van hun relatie.

Rico Verhoeven

Fijn voor de vrienden Nuis en Verhoeven is dat ook de kickbokser even vakantie heeft. Hij vocht begin maart nog een achtmanstoernooi bij Glory, dat hij na drie partijen op één avond won. Daarna vierde hij zijn zege bij McDonald's en is ook hij aan een verbouwing met zijn vriendin begonnen. Tussendoor hoeft hij minder hard en vaak te trainen, dus heeft ook hij tijd om een potje te gamen.