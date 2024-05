Wint Robert Lewandowski alsnog de Ballon d'Or? Onderzoek ingesteld naar Lionel Messi

Robert Lewandowski was in 2020 de groote favoriet voor het winnen van de Ballon d'Or. De prestigieuze prijs werd dat jaar echter niet uitgereikt vanwege de coronapandemie. Mogelijk wint de Poolse spits nu alsnog de gouden bal.

Fans vinden nog steeds dat Lewandowski is beroofd van de prijs in 2020. Alles wees erop dat hij de Ballon d'Or in ontvangst zou mogen nemen dat jaar. Hij won de treble met Bayern München: de landstitel, DFB-Pokal en Champions League. Daarbij scoorde hij 55 keer in 47 wedstrijden, in alle competities. Hij werd dat jaar wel uitgeroepen tot beste mannelijke speler van het jaar door FIFA en UEFA.

FC Barcelona heeft tweede plek in La Liga weer terug dankzij rode kaart Valencia-keeper FC Barcelona heeft maandagavond in eigen huis gewonnen van Valencia. Daarbij kreeg het hulp van Valencia-keeper Giorgi Mamardashvili, die bij een 2-1 stand voor de bezoekers een rode kaart kreeg. Robert Lewandowski maakte in de tweede helft een hattrick.

De Catalaanse krant Sport meldt nu dat Lewandowski met terugwerkende kracht misschien toch nog kans maakt op de felbegeerde prijs. Hoewel dat nog onduidelijk is, sprak de 35-jarige Pool zich bij Duitse krant BILD al uit over het ontvangen van de prijs.

"Natuurlijk zou ik de Ballon d'Or ooit willen winnen. Voor mijn gevoel was het in 2020 en 2021 mijn tijd", sprak de speler van FC Barcelona. "Er gaan geruchten dat ik de prijs van 2020 alsnog overhandigd krijg. Dat was een bijzonder jaar voor mij, ik haalde mijn hoogste niveau en we hebben alles gewonnen." Hij zou zich niet beledigd voelen als hij de gouden bal pas na vier jaar in ontvangst mag nemen. "Het zou een grote eer zijn."

Cristiano Ronaldo snapt individuele prijzen voor Lionel Messi niet: 'Ongeloofwaardig' Cristiano Ronaldo hoorde dat Lionel Messi afgelopen week de award voor beste speler ter wereld kreeg bij de FIFA Awards. Eerder zag hij de Argentijn er met de Ballon d'Or vandoor gaan. Daar snapt de Portugees niks van: "De Ballon d'Or en The Best FIFA Football Awards raken op deze manier hun geloofwaardigheid kwijt."

Onderzoek naar Messi

France Football, de organisatie die de prijs uitreikt, overweegt het historische besluit vanwege een onderzoek dat is gestart naar de winst van Lionel Messi in 2021. Paris Saint-Germain, waar Messi in dat jaar speelde, zou druk hebben uitgeoefend op France Football om Messi de prijs te laten winnen. Lewandowski werd tweede bij de verkiezing van 2021. Maar de Poolse aanvaller maakte meer doelpunten dan de Argentijn. Lewandowski was goed voor 64 doelpunten, terwijl Messi slechts 41 keer scoorde.

De organisatie is bang voor imagoschade naar aanleiding van het onderzoek. Daarom overweegt France Football alsnog de prijs van 2020 aan Lewandowski uit te reiken. En daarmee hopelijk geen geloofwaardigheid te verliezen.

Lionel Messi ouderwets op dreef: superster steelt de show en schiet met scherp namens Inter Miami Er stond zaterdag weer eens ouderwets geen maat op Lionel Messi. De Argentijnse wondervoetballer van Inter Miami eiste de hoofdrol op in het MLS-duel met New England Revolution. In de 4-1 zege was hij bij alle doelpunten betrokken.

De Ballon d'Or wordt sinds 1954 uitgereikt. 2020 was het enige jaar waarin er geen winnaar werd verkozen. Messi won de prijs het vaakst, hij heeft wel acht gouden ballen in zijn prijzenkast staan. Cristiano Ronaldo mocht er vijf in ontvangst nemen. Ook de meest recente verkiezing, in 2023, werd gewonnen door Messi.