Kritische Lionel Messi denkt na over pensioen: 'Ik voel wanneer het tijd is om die beslissing te maken'

NEC speelt op zondag 21 april dit jaar de bekerfinale tegen Feyenoord. Voor de Nijmegenaren is het alweer even geleden dat zij kans maakten op de eerste echte prijs in de clubhistorie, namelijk in 2000. Er worden nu dan ook een hoop dingen georganiseerd rondom het spektakel, waaronder een vernieuwd supportersnummer.