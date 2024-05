Koningskoppel schrijft historie bij Inter Miami: ontketende Lionel Messi geeft recordaantal assists, hattrick Luis Suárez

Lionel Messi was zaterdagavond weer ouderwets op dreef in de MLS en schreef historie. De Argentijn gaf liefst vijf assists in één helft en hielp zijn goede vriend Luis Suárez bij Inter Miami daarmee ook nog eens aan een hattrick.

Messi kwakkelde eerder dit jaar met wat pijntjes en moest daardoor ook wat wedstrijden van zijn club en het nationale elftal missen. Nu de Copa America echter in zicht komt, lijkt de Argentijn weer herboren. New York Red Bulls kan sinds zaterdagavond ook meepraten over hoe het is om tegen een ontketende Messi te moeten spelen.

Lionel Messi ouderwets op dreef: superster steelt de show en schiet met scherp namens Inter Miami Er stond zaterdag weer eens ouderwets geen maat op Lionel Messi. De Argentijnse wondervoetballer van Inter Miami eiste de hoofdrol op in het MLS-duel met New England Revolution. In de 4-1 zege was hij bij alle doelpunten betrokken.

Vijf assists

Lange tijd zag het er echter helemaal niet naar uit dat het een grote Messi-show zou worden. New York, met Emil Forsberg in de basis, stond bij rust namelijk gewoon op voorsprong. Messi lijkt een speciale thee te hebben gekregen in de pauze, want in de tweede helft was hij onnavolgbaar.

De Argentijn gaf liefst vijf assists in een tijdsbestek van 33 minuten. Tussendoor schoot hij er voor de gezelligheid ook nog eentje zelf in. Van zijn vijf assists waren er drie op boezemvriend Luis Suárez, die vroeger bij Barcelona al vaak bediend werd door Messi. Inter Miami draaide de 0-1 achterstand na rust dus om in een 6-1 voorsprong. Forsberg mocht diep in de blessuretijd uit een straschop nog wel iets terugdoen: 6-2.

Waar de eerste assist van Messi nog vooral te danken was aan een prachtige uithaal van Matias Rojas, waren die daarna om van te watertanden. Nooit eerder wist een speler in de MLS vijf assists te geven en ook is Messi de eerste in de Ameikaanse competitie die bij zes doelpunten in een wedstrijd betrokken is. Bekijk de assists hieronder.

Koploper op weg naar de play-offs

Inter Miami miste vorig seizoen nog de play-offs, maar dat lijkt dit jaar niet te gaan gebeuren. De ploeg van eigenaar David Beckham staat na twaalf wedstrijden bovenaan in de Eastern Conference en heeft aan plekje bij de eerste zeven genoeg om zeker te zijn van de nacompetitie waarin om de titel wordt gestreden.