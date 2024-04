Peperdure horloges van Michael Schumacher te koop, waaronder uniek exemplaar dat hij na wereldtitel kreeg

Liefhebbers van Formule 1 en dure horloges opgelet: binnenkort worden er peperdure horloges van Michael Schumacher geveild. Het gaat de familie Schumacher waarschijnlijk miljoenen euro's opleveren.

De veiling vindt op 13 mei in het Zwitserse Genève plaats. Dat er juist dit jaar een veiling rondom de horloges van Schumacher wordt gehouden, is niet voor niets. Het is namelijk dertig jaar geleden dat de Duitser zijn eerste race in de Formule 1 won.

Horloge met bijzondere boodschap

Het meest bijzondere horloge is waarschijnlijk de zogeheten Audemars Piguet Royal Oak. Deze werd door Jean Todt, de mentor van Schumacher bij Ferrari, aan de Duitser gegeven toen hij zijn zesde wereldtitel won. In het horloge zijn allemaal verwijzingen naar Ferrari, Schumacher en de wereldtitels verwerkt.

Volgens Christie's, het veilinghuis dat de veiling organiseert, moet dat horloge tussen de één en twee miljoen euro opleveren. Daarnaast worden er nog allerlei andere uurwerken geveild.

Niet de eerste veiling van Schumacher

In het verleden zijn er al vaker peperdure items van Schumacher onder de hamer gegaan. In 2022 werd er liefst 13,7 miljoen euro betaald voor de Ferrari waarin hij in 2003 reed. Een jaar later werd er onder meer een helm van de Duitser verkocht uit 2003. Die leverde iets meer dan 100.000 euro op.

Ernstig ski-ongeluk

Schumacher zelf zal er uiteraard niet bij zijn. De racelegende was in 2013 betrokken bij een zeer ernstig ski-ongeluk. Maandenlang werd hij in coma gehouden, waar hij in de zomer van 2014 uit ontwaakte. Sindsdien wordt er door de familie van Schumacher heel af en toe een update gegeven over zijn toestand.