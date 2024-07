Mikky Kiemeney deelt intieme beelden met Frenkie de Jong en baby: 'Mijn allergrootste vriendje'

Frenkie de Jong kon door een blessure niet deelnemen aan het EK voetbal, dat nu bezig is in Duitsland, maar gaat niet bij de pakken neerzitten. Het missen van het eindtoernooi is natuurlijk enorm vervelend voor de middenvelder van FC Barcelona, maar hij besloot van de nood een deugd te maken.

Frenkies vrouw Mikky Kiemeney deelde donderdagochtend foto's op haar Instagram-pagina, waarop zij met Frenkie én baby Miles op een boot dobberen. Dat doen zij vlak voor het Spaanse eiland Formentera, vlak naast Ibiza. Dat levert veel hartjes en lieve reacties op, zo ook van haar moeder Barbara. "Mijn allergrootste vriendje", schrijft ze als reactie bij foto's.

Vorig jaar deelde Kiemeney eenzelfde foto, waarop Frenkie en zij samen genieten van de zon op de boot. Nu is daar de kleine Miles bij, die in november is geboren. Frenkie reageerde met een hartje op de foto's.

Blessure Frenkie de Jong

Frenkie raakte in april geblesseerd aan zijn enkel tijdens El Clásico, de wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid. Meteen was duidelijk dat de blessure het einde van het seizoen betekende voor de middenvelder én dat het EK in gevaar kwam.

Desondanks sloot hij aan bij de voorbereiding van het Nederlands elftal voor het EK in Zeist. Daar doorliep hij een speciaal traject, met als doel om hem fit aan het toernooi in Duitsland te laten verschijnen. Bondscoach Ronald Koeman maakte maar al te graag een uitzondering voor de niet-fitte Frenkie, die wat hem betreft ook nog halverwege de groepsfase mocht aansluiten.

Vervangers

Toch werd voor de start van het EK duidelijk dat Frenkie het niet ging halen. Nadat ook Teun Koopmeiners wegviel bij Oranje, werd Ian Maatsen als vervanger opgeroepen. Eigenlijk is dat een linksback, maar bij Borussia Dortmund werd hij ook gebruikt als inschuivende middenvelder. Later werd ook Joshua Zirkzee nog bij de selectie gehaald.

