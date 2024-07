Dit is de scheidsrechter bij Nederland - Turkije: beruchte Fransman leidt kwartfinale EK

De UEFA heeft de scheidsrechter bekendgemaakt voor Nederland - Turkije in de kwartfinale van het EK. De Fransman Clément Turpin fluit het duel.

Hij wordt ondersteund door landgenoten Nicolas Danos en Benjamin Pages als grensrechters. Vierde official is de Duitser Felix Zwayer, die tijdens Nederland - Roemenië nog de scheidsrechter was.

Scheidsrechter Roemenië - Nederland: matchfixing-zaak blijft altijd terugkomen als het over Felix Zwayer gaat Felix Zwayer is dinsdagavond de scheidsrechter tijdens het duel tussen Roemenië en Nederland in de achtste finales op het EK. De 43-jarige Duitser loopt al een tijdje mee in de voetbalwereld en maakte tijdens dit EK zijn debuut op een eindtoernooi. Het is een hoogtepunt voor de scheidsrechter, die jaren geleden flink in opspraak kwam vanwege matchfixing.

VAR

De VAR is ook een Fransman: Jerome Brisard. Veel van de aandacht zal naar hem en Turpin gaan tijdens Nederland - Turkije. De Turkse spelers pakten op het EK al veel gele kaarten. Turkije verzamelde al 18 gele kaarten, het meeste van alle 24 landen dit EK. Daardoor zijn twee spelers tegen Nederland geschorst en staan er ook nog heel veel op scherp.

Orkun Kökçü moet pikante kwartfinale tegen Nederland op EK missen Nederland treft Turkije in de kwartfinales van het EK. Tussen de twee landen zijn veel dwarsverbanden te vinden, maar één oude bekende zal zaterdag niet op het veld staan bij de ontmoeting tussen beide landen. Orkun Kökçü, geboren in Haarlem, kreeg namelijk een gele kaart in de achtste finale tegen Oostenrijk en dat was een hele dure.

Gefloten wedstrijden Oranje

In november 2021 floot de Fransman voor het laatst bij Oranje. Het elftal van de toenmalige bondscoach Louis van Gaal won de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen met 2-0. Stadion De Kuip bleef toen leeg door de coronamaatregelen. Steven Bergwijn en Memphis Depay scoorden in de slotfase.

Altijd gewonnen onder Turpin

In juni 2019, tijdens de halve finale van de Nations League tussen Nederland en Engeland, was Turpin ook de arbiter. Oranje, dat onder leiding stond van Ronald Koeman, won in het Portugese Guimarães na verlenging met 3-1. Turpin floot in oktober 2015 voor het eerst een wedstrijd van het Nederlands elftal en ook dat duel leverde een zege op. In de kwalificatie voor het EK van 2016 won Oranje met 2-1 bij Kazachstan. Georginio Wijnaldum maakte een van de doelpunten.

Gele en rode kaarten en penalty's

De 42-jarige Fransman floot dit EK voetbal al twee groepsduels: de openingswedstrijd Duitsland - Schotland en de wedstrijd van Engeland tegen Slovenië in Groep C. Hij gaf in die twee duels in totaal 8 keer geel en 1 keer rood. Ook gaf hij een penalty aan Duitsland.

Berucht van Feyenoord - AS Roma

Vooral fans van Feyenoord zullen Turpin nog kennen. Hij werd in Rotterdam berucht toen hij de leiding had over Feyenoord - AS Roma in de Europa League in 2015. Toen gaf hij rood aan Mitchell Te Vrede en moest hij de wedstrijd staken omdat er een opblaasbanaan op het veld werd gegooid.

De grootste wedstrijd van Turpin was de Champions League-finale in het seizoen 2021/2022 tussen Liverpool en Real Madrid. De Koninklijke won die wedstrijd met 1-0. Dat was met slechts één gele kaart overigens een heel rustige wedstrijd.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.