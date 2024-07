Turkse media blunderen richting duel met Nederland: 'Frenkie de Jong moet z'n verantwoordelijkheid nemen'

De spelers van Oranje wonnen dinsdagavond van Roemenië in de achtste finales van het EK, en zagen vervolgens hoe Turkije van Oostenrijk won. De Turkse media blikken nu alvast vooruit op de kwartfinale tussen Nederland en Turkije, maar dat gaat niet helemaal goed.

Vooral de Turkse krant Hürriyet had weinig zin om wat research te doen. Nederland zou met Frenkie de Jong op het middenveld hebben gevoetbald tegen Roemenië, terwijl de speler van FC Barcelona door een blessure niet eens bij de selectie zit. En de Turkse krant dacht dat Matthijs de Ligt naast Virgil van Dijk in de verdediging stond, terwijl De Ligt nog niet in actie is gekomen op dit EK.

Teun Koopmeiners

'Terwijl aanvoerder Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt opvallen in de defensie wordt nu verwacht dat Frenkie de Jong zijn verantwoordelijkheid zal nemen op het middenveld', schreef de krant. Ook noemt Hürriyet Teun Koopmeiners in de selectie, terwijl ook hij vlak voor het EK uitviel met een blessure. Over vervangers Ian Maatsen en Joshua Zirkzee wordt met geen woord gerept.

Geen aandacht voor Malen

Ten slotte is er ook geen aandacht voor Donyell Malen, die tweemaal scoorde tegen Roemenië én sowieso in drie wedstrijden in actie kwam dit EK. 'Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons en Wout Weghorst zijn de mannen die geacht worden Nederland te dragen in de aanvalslinie.' Ook geen fijne boodschap voor Steven Bergwijn, die juist in de basis stond tegen Roemenië.

Nederland - Turkije

De wedstrijd tussen Nederland en Turkije staat zaterdag om 21:00 uur op het programma in Berlijn. De winnaar van het duel speelt zaterdag de halve finale in Dortmund, tegen Engeland of Zwitserland. Zij komen zaterdag om 18:00 uur tegen elkaar in actie.

Nederlandse invloed

Bij de Turken zitten twee spelers in de selectie die in Nederland zijn geboren. Orkun Kökçü was jarenlang de aanvoerder van Feyenoord en speelt nu bij Benfica. Hij is geschorst voor de kwartfinale tegen Oranje. Ferdi Kadioglu, geboren in Arnhem, is er wel bij. De verdediger van Fenerbahçe kon de afgelopen wedstrijden rekenen op een basisplaats.

