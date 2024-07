Oma van Oranje-held Donyell Malen komt met opmerkelijke claim: 'Dat heb ík hem geleerd'

Donyell Malen ging in twee wedstrijden op het EK van schlemiel naar held. Tegen Oostenrijk maakte hij nog een eigen goal, maar tegen Roemenië maakte hij dat meer dan goed met twee goals 'aan de goede kant'. De oma van de aanvaller van Dortmund leeft intens met Malen mee.

De familie Malen zat de afgelopen dagen, net als de speler van het Nederlands elftal zelf, in een rollercoaster. Eerst was daar het medelijden na zijn eigen goal tegen Oostenrijk. "Och jochie toch", zei oma Marian Vogelzang tijdens de wedstrijd. "Dat vind ik verschrikkelijk. Voor iedereen hoor, niet alleen voor Don", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Dit zijn de topscorers van EK 2024: Cody Gakpo én Donyell Malen nog volop in de race De strijd om de titel van topscorer van het EK 2024 is volledig losgebarsten. Er staan vier spelers op drie doelpunten, maar daarvan zijn al twee spelers uitgeschakeld met hun land. Wie pakt de titel van topscorer op dit EK voetbal?

'Toppie'

Gelukkig voor haar en voor hemzelf, schoot Malen een wedstrijd later twee doelpunten binnen. "Echt schreeuwen doen we hier niet hoor", was oma Malen eerlijk. "Gewoon zo van, toppie." Ze vindt eigenlijk zelf ook dat Nederland niet meer om haar kleinzoon heen kan, bijvoorbeeld tegen Turkije. "Dat kan ik wel zeggen, maar als-ie maar niet in de verdediging wordt gezet inderdaad", lacht Vogelzang op een vraag van de verslaggever.

'Zielig was dat, hè?'

Want in de verdediging loopt Malen volgens oma weer het risico om zijn fout tegen Oostenrijk te herhalen. "Schiet-ie weer in eigen doel", lacht Vogelzang. "Dat kan toch niet. Zielig was dat, hè?" Malen heeft zijn voetbalcarrière aan oma te danken, zo weet ze zeker. "Ik heb hem echt leren voetballen, achter het huis. Ik heb daar úúúren met hem gestaan. Hij liep altijd op klompjes, zelfs te voetballen."

Donyell Malen op scherp tegen Turkije na opmerkelijke gele kaart: 'Had het niet door' Bij het Nederlands elftal staan tegen Turkije in de kwartfinales vier spelers op scherp: Denzel Dumfries, Jerdy Schouten, Joey Veerman en Donyell Malen. Laatstgenoemde kreeg dinsdag een gele kaart tegen Roemenië na een van zijn goals, maar die is waarschijnlijk het halve land ontgaan. Ook de hoofdpersoon zelf had het niet helemaal in de gaten.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.