Puck Moonen, voormalig wielrenster en influencer, geeft haar volgers een inkijkje in een bijzonder moment. Terwijl ze rustig haar rondje op de fiets afwerkt beseft ze wat haar zo gelukkig maakt.

In 2017 werd Moonen nog uitgeroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland, maar inmiddels heeft ze haar topsportcarrière achter zich gelaten. Ze richt zich nu vooral op het rijden van gravelwedstrijden en haar groeiende rol als influencer, waarbij ze haar volgers regelmatig verblijdt met oogstrelende beelden.

Puck Moonen vindt rust en geluk in de natuur

Toch is het deze keer niet Moonen zelf die de show steelt, maar de prachtige plek waar ze zich helemaal thuis voelt. Op Instagram deelt ze enkele prachtige foto's van haar groene toevluchtsoord, waar ze regelmatig haar rondjes fietst. "Zo gelukkig om deze plek thuis te noemen", schrijft ze bij haar bericht.

"De natuur zorgt voor de beste en goedkoopste therapie", voegt ze toe, terwijl ze lachend op haar racefiets door het landschap rijdt. In een korte video stapt ze af om van dichtbij in alle rust een paar paarden te bekijken. De beelden maken duidelijk dat Moonen volledig op haar plek is in de prachtige groene omgeving.

Autosport en de liefde

Naast haar liefde voor de natuur en rust, deelt Moonen ook regelmatig haar passie voor snelheid en glamour. Recent maakte ze een betoverende indruk op het gala van F1 The Movie in Zandvoort, waar ze samen met haar verloofde Callan O’Keeffe schitterde in een prachtige zwarte jurk. De film, geregisseerd door Joseph Kosinski en mede geproduceerd door Formule 1-legende Lewis Hamilton, trok veel aandacht en Puck omschreef haar ervaring als 'zeer aangenaam verrast'.

Moonen haar verbondenheid met de autosport gaat verder dan alleen haar verloofde. In augustus 2024 mocht ze zelf de vlag zwaaien bij een race van de F1 Academy, de vrouwentak van de Formule 1, die plaatsvond in Zandvoort. Terwijl ze zich richt op gravelwedstrijden, staat ook een bijzonder hoofdstuk in haar privéleven voor de deur: begin dit jaar vroeg haar vriend haar ten huwelijk, waarmee een nieuw avontuur begint.