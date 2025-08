Lorenzo de Bever maakte oud-Feyenoorder Santiago Giménez op een wel heel bijzondere manier mee. De 30-jarige Nederlander volgde de topvoetballer drie jaar lang op de voet en mocht veel intieme momenten vastleggen. Zo was hij bij zijn bruiloft, intieme familiemomenten en eerste aankomst in De Kuip.

De Bever was net een bedrijf in videografie gestart toen hij via een Mexicaanse journalist in aanraking kwam met de voetballer, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Hij wist dat Giménez iemand zoals ik nodig had en zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Het was direct schakelen met de zaakwaarnemer en op Schiphol zagen we elkaar voor het eerst."

'Leg die camera neer en blijf lekker pizza eten'

Vanaf dat moment stond de Nederlander, die zelf seizoenskaarthouder is bij Feyenoord, in de schaduw van de voetballer, met wie het vanaf het eerste moment goed klikte: "Soms ontmoet je iemand en dan denk ik: wat een eikel. Maar wij hadden meteen een goede klik. Ik sprak geen Spaans, hij amper Engels. Maar met Google Translate konden we toch communiceren. Ik heb meteen geprobeerd het Feyenoord-gevoel op hem over te brengen."

Die klik vertaalde zich in een ware vriendschap, waarbij De Bever hem probeerde te adviseren in zijn sociale media-gebruik. "Hij stuurde ook weleens online artikelen door en vroeg mij dan om het te vertalen", aldus De Bever. De twee kregen een hechte band: "Nadat hij twee keer scoorde tegen Lazio in de Champions League, zei hij: 'Leg die camera neer en blijf lekker pizza eten.' Alles is bij hem familiair, en als je eenmaal in zijn kring zit, hoor je erbij."

Droomhuwelijk

De hechte band die de voetballer en de videograaf hadden opgebouwd, zorgde voor een uitnodiging voor de Nederlander en zijn vriendin voor het huwelijk van de oud-Feyenoorder, die vorig jaar in Mexico plaatsvond. "Ze hadden een heel resort afgehuurd en een vliegtuig gecharterd voor 400 familieleden uit Mexico. Die bruiloft heeft een half miljoen gekost", vertelt De Bever, die zelfs bij de ceremonie met een select gezelschap aanwezig mocht zijn. "Zijn bruiloft was echt een film."

'Zo gaat dat'

"Het was een groot zuipfestijn", gaat de Nederlander verder. Ook de voetballer zelf zou daar flink aangeschoten zijn geweest. In januari kwam er een einde aan het avontuur van Giménez bij Feyenoord, maar de band tussen de twee is er nog altijd. De Bever en zijn vriendin mogen altijd langskomen in Milaan. "Als hij presteert belt hij me elke dag, maar als het niet lukt belt hij me drie maanden niet. Zo gaat dat", vertelt hij over het contact dat de twee nu hebben.