Osman Foyo, een 21-jarige Nederlander die uitkomt voor AFC Wimbledon in League One, het derde niveau van Engeland, is door de Engelse voetbalbond FA stevig aangepakt. De aanvaller heeft maar liefst 252 keer de gokregels overtreden en moet daarvoor een schorsing en een boete slikken.

De FA maakte vrijdag bekend dat Foyo voor vijf maanden is geschorst, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Dat betekent dat hij één maand echt aan de kant staat, tot en met 2 november. Daarnaast moet hij een boete van 1.000 pond (zo’n 1.150 euro) betalen.

De overtredingen vonden plaats tussen oktober 2023 en maart dit jaar. Gokken op voetbalwedstrijden is voor profspelers in Engeland ten strengste verboden, maar Foyo deed dat in totaal 252 keer. Hij gaf de aanklachten toe en accepteerde de straf.

Domper voor jonge Nederlander

Foyo kwam in januari bij AFC Wimbledon terecht en maakte begin dit jaar zijn profdebuut. Tot nu toe moest hij genoegen nemen met een rol als invaller. Zijn contract bij de Londense club loopt nog tot de zomer van 2027. De in Utrecht geboren aanvaller verhuisde op jonge leeftijd naar Engeland. Hij doorliep de jeugdopleidingen van Chelsea, Norwich City en Ipswich Town. Daarna speelde hij enkele jaren in de amateurcompetities, totdat hij begin 2025 de kans kreeg bij AFC Wimbledon.

De straf gaat per direct in. Foyo mag in de komende maand niet spelen en zich ook niet bezighouden met trainingen of andere voetbalactiviteiten bij zijn club. Een flinke domper voor de jonge Nederlander, die zijn profloopbaan pas net op de rails leek te krijgen.

FA geeft duidelijk signaal af

De zaak van Foyo staat niet op zichzelf. Vorig jaar werd Ivan Toney, spits van Brentford en Engels international, maar liefst acht maanden geschorst na honderden overtredingen van de gokregels. Hij had tussen 2017 en 2021 op eigen wedstrijden gewed en moest bovendien intensieve therapie volgen om zijn gokgedrag onder controle te krijgen.

De FA wil met zulke straffen een duidelijk signaal afgeven: gokken en profvoetbal gaan niet samen. Toch blijven er spelers de fout ingaan, ondanks de harde sancties en uitgebreide voorlichtingsprogramma’s. De schorsing van Foyo laat zien dat ook jonge talenten niet immuun zijn voor de verleiding en de gevolgen meteen zwaar kunnen zijn.

