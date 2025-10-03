Als voetballer moet je aardig kunnen voetballen. Zaken als brieven schrijven, sollicitatiegesprekken voeren of onderhandelen horen niet bij het takenpakket voor een speler. En als je geen manager hebt, dan is er een andere manier om die klusjes gedaan te krijgen. Demetri Mitchell weet daar alles van.

De voormalig speler van Manchester United, die inmiddels uitkomt voor Leyton Orient, heeft zijn huidige contract te danken aan advies van ChatGPT. Dat is een app waar gebruikers vragen aan kunnen stellen, bijvoorbeeld om een brief voor je te schrijven of een strategie te bedenken.

Onderhandelen met ChatGTP

De oud-speler van Hearts, Blackpool, Hibs en Exeter City wilde bij zijn onderhandelingen met die club het onderste uit de kant halen. De winnaar van het EK onder 17 met Engeland raadpleegde daarom ChatGPT. De tips die hij kreeg leidden tot een contract voor twee jaar met een hoger salaris dan hij had verwacht. Ook is hij geen geld kwijt aan tussenpersonen en spelermakelaars.

In de podcast From My Left legt hij uit hoe hij dat flikte. "De club stuurde een aanbod, toen startte ik ChatGTP op", zo begint hij het verhaal. "Ik vroeg hoe ik moet onderhandelen richting het beste contract. En hoe dat contract er dan uit zou moeten zien. Ik voerde mijn salaris in van vorig seizoen. Ik gaf aan dat ik moet verhuizen naar Londen en daar is het prijspeil hoog. Mijn vriendin gaat ook mee en mijn kindje eveneens."

Abonnementje

De chatsessies met ChatGPT werden intensief, daarom besloot hij wel om een abonnement te nemen voor zo'n 20 euro per maand. Het was het waard, want hij hoefde nu niet 5 procent van de deal af te staan aan een makelaar. "ChatGPT is de beste spelersbegeleider die ik ben tegengekomen", zegt hij.

"Mensen denken dat voetballers zo enorm veel verdienen, dat iedereen stinkend rijk is. Maar in de lagere divisies is het niet zo. En pakweg een dokter verdient zijn hele leven een mooi salaris, maar voetballers stoppen ergens na hun dertigste. Ook lopen onze contracten elk jaar of elke twee jaar af."

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.