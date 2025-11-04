Na een weekend vol schaatsgeweld in Thialf weten we zo goed als zeker welke Nederlanders gaan afreizen naar de World Cup-wedstrijden in Noord-Amerika. Wie daar al is, is topschaatsster Ivanie Blondin. Zij deed maandag een pikante ontdekking op de schaatsbaan in Calgary. "Serieus, hoe kan dit gebeuren?"

Blondin is zich in alle rust aan het voorbereiden op haar achttiende schaatsseizoen bij de profs. De ervaren Canadese heeft daarom al een imposant palmares opgebouwd. Zo won ze al vier wereldtitels op drie verschillende onderdelen (massastart, ploegenachtervolging en teamsprint). Als kers op de taart is Blondin regerend olympisch kampioen op de massastart.

'Wie is er zijn ondergoed verloren?'

Die titel wil de 35-jarige topschaatsster graag verdedigen in Milaan. Daarom is Blondin hard aan het trainen op haar thuisbaan in Calgary, waar over drie weken de tweede World Cup-wedstrijd wordt gereden. Tot haar grote verbazing deed Blondin een pikante vondst op die schaatsbaan.

Zo deelt de Canadese op haar Instagram-verhaal een video van een string die langs de schaatsbaan ligt. "Wie is er zijn ondergoed verloren?", schrijft ze erbij. Blondin kan het niet helemaal geloven wat ze zojuist had gevonden. Zo vertelt ze in de video: "Kan iemand mij uitleggen waarom er ondergoed langs de ijsbaan ligt? What the sh*t!"

'Serieus, hoe kan dit gebeuren?'

De Britse shorttrackster Annabelle Green reageert op het verhaal van Blondin. Zo deelt de olympisch kampioen hun chatgesprek na aanleiding van haar pikante vondst. Zo kan ook Green het niet geloven.

Blondin maakt de hele situatie nog bonter door haar reactie. "Binnenstebuiten ook nog. Serieus, hoe kan dit gebeuren?" Green antwoordt met een grap: "Iemand ging denk ik zo snel dat haar ondergoed eraf vloog."

