Wielrenner Primoz Rogic werd in de Tour de France door een opmerkelijke reden middelpunt van een enorme rel. De Sloveen reed tijdens een etappe met enkelsokken en daar spraken de echte wielerkenners schande van. Ex-hockeyster Ellen Hoog en voormalig handbalster Tess Lieder-Wester moeten in de Sportnieuws.nl-podcast lachen om het incident, maar hebben ook nog opvallend kledingadvies in petto voor de wielrenners.

Roglic werd tijdens de eerste echte bergetappe van de Tour de France betrapt toen de camera's zijn benen toonden. Waar alle andere renners hoge sokken droegen, kwamen die bij de Sloveen slechts tot aan zijn enkels. Wielerkenner Thijs Zonneveld zag de beelden ook en reageerde met een knipoog: "Uit koers halen en levenslang schorsen."

Hoog en Lieder-Wester, die oud-hockeyster Naomi van As deze week vervangt in de podcast, spreken zich ook uit over de kwestie. "Hij werd keihard uitgelachen. Het is in het wielrennen best wel een ding hoe je eruit ziet", weet Hoog.

'Als ze hun broek uitdoen'

"Ik kan me wel voorstellen dat het er een beetje gek uitziet", reageert Lieder-Wester. De wereldkampioene handbal van 2019 verbaast zich echter over wel meer kledingkeuzes in de Tour: "Ik vind het heel gek dat ze allemaal met zo'n champignon rijden op hun hoofd als er een tijdrit is. Dan denk ik echt: moeten jullie niet daarom lachen? Dan gaan ze lachen om dat je iemand zijn enkels kan zien..."

Roglic liet in een reactie op de ophef weten dat hij graag bruine benen heeft, maar als hij echt iets wil doen aan de lijnen op zijn lichaam dan heeft Hoog wel een ideetje: "Waarom hebben ze geen speedo aan? Het ziet er toch niet uit als ze hun broekje uitdoen met al die lijnen."

"Dan kun je nog denken dat die broekejs ter bescherming zijn voor als ze vallen, maar dat is niet zo", valt Lieder-Wester de ex-hockeyster bij. "Het is wel bescherming tegen de zon. Dat is te zien en het ziet er niet uit", concludeert Hoog.

Luister de podcast

Met dit keer voormalig tophandbalster Tess Lieder-Wester in plaats van Naomi van As, bespreekt tweevoudig wereld- en olympisch kampioen hockey Ellen Hoog de afgelopen sportweek. Met natuurlijk aandacht voor Mathieu van der Poel, het bizarre feestje van Lamine Yamal en de opvallende operatie van turnfenomeen Simone Biles. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder:

