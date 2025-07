Neymar en zijn vriendin Bruna Biancardi maakten vannacht via Instagram bekend dat hun tweede dochter, Mel, is geboren. Ondanks een rumoerige periode rondom de zwangerschap, met onder meer enkele schandalen straalt het gezin nu van geluk. De Braziliaanse ster lijkt zijn privéproblemen achter zich te laten terwijl hij zich richt op zijn gezin.

De komst van Mel betekent voor Neymar een nieuw hoofdstuk als vader van inmiddels vier kinderen uit verschillende relaties. Zijn oudste zoon, Davi Lucca, werd geboren in 2011, gevolgd door dochter Mavie met Biancardi en nog een dochter met Amanda Kimberly. Met de uitbreiding van zijn gezin wil Neymar meer rust en stabiliteit vinden, ondanks de turbulente roddels die hem omringen.

Topvoetballer Neymar kondigt in emotionele video zijn toekomst aan: 'Hier wil ik de rest van mijn dromen vervullen' Neymar blijft bij zijn jeugdclub Santos, in ieder geval tot eind 2025. Dat is de uitkomst van de onderhandelingen tussen club en speler over de verlenging van zijn contract, dat eind juni afliep.

Neymar deelt eerste beelden van pasgeboren dochter

Neymar zijn gezin is dus uitgebreid met Mel, die in de vroege ochtend van 5 juli werd geboren. De trotse moeder Biancardi heeft de eerste foto's van het stel met hun pasgeboren dochter gedeeld, waarop alleen maar blije gezichten te zien zijn.

Via Instagram deelden Neymar en Biancardi het gelukkige nieuws met een liefdevolle boodschap. "Onze Mel is gearriveerd om ons leven compleet te maken en nog aangenamer te maken! Welkom, dochter! Moge God je leven zegenen en je bevrijden van al het kwaad! We kijken ernaar uit om dit nieuwe hoofdstuk met je te beleven. We houden van je!"

Schandalen en geruchten overschaduwen privéleven van Neymar

Ondanks de vreugde rondom de gezinsuitbreiding, werd Neymar de afgelopen maanden geconfronteerd met diverse schandalen en geruchten over zijn privéleven. In maart ontstond ophef nadat de Braziliaanse krant Leo Dias meldde dat Neymar zijn zwangere vriendin Biancardi zou hebben bedrogen tijdens een feest in São Paulo, waar hij omringd was door twintig escorts. Hoewel Neymar en Biancardi hier officieel niet op reageerden, veroorzaakte het nieuws veel rumoer in Brazilië.

Eerder was er al bekend dat Neymar en Biancardi een uniek contract hadden afgesloten, waarin Neymar toestemming kreeg om relaties met andere vrouwen te hebben, mits hij zich aan strikte regels houdt. Zo moet hij condooms gebruiken, de affaires niet openbaar maken en de vrouwen niet op de mond kussen. Overtreding van deze regels kan leiden tot een boete van vijf miljoen Braziliaanse reais. Ondanks deze controverse blijft Neymar zich sportief bewijzen bij zijn jeugdclub Santos, waar hij recent zijn contract verlengde en zich voorbereidt op het WK 2026.