Nederlandse trainer raakte slaags met broertje van Argentijnse superster in Amerika

Robert Maaskant maakte op een harde manier kennis met de vele emoties die spelen bij Zuid-Amerikaanse spelers. In zijn tijd in Amerika in de MLS, raakte hij slaags met het broertje van sterspits Gonzalo Higuaín. Dat terwijl de Nederlander gewoon een nuchter grapje maakte. "Die was gewoon écht boos."

Je kan ervan houden, of je kan ervan walgen. Cristiano Ronaldo liet zijn tranen afgelopen week de vrije loop toen hij met zijn Al Nassr werd uitgeschakeld de in AFC Champions League. Op 40-jarige leeftijd is hij in Saoedi-Arabië actief en wilde met dat team de Champions League winnen. Dat het niet gelukt is, viel hem zwaar. Dat kwam hem op veel kritiek te staan, men vond hem een huilbaby.

Robert Maaskant begrijpt juist wel waar het vandaan komt. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine legt hij uit dat Ronaldo simpelweg een echte winnaar is. "Dat hij naar de zandbak is gegaan, daar mag je wat van vinden. Maar ik geloof wel dat hij gewoon oprecht is als sportman. Ik heb altijd de tranen geloofd van Portugezen op het moment dat er iets gebeurde. Dat zijn simpelweg emotionele mensen."

Felle Argentijnen

Maaskant gelooft ook dat Ronaldo het nodig heeft om de sportman te worden die hij is. "Als je sport relativeert, gaat het niet goedkomen. Als je topprestaties wil leveren, net zolang als Ronaldo, dan moet dat niet doen." Wie ook niet goed kunnen relativeren zijn Argentijnen, ervaarde Maaskant zelf.

Tijdens zijn tijd als assistent-trainer bij MLS-club Columbus Crew, kreeg hij te maken met Federico Higuaín. Het broertje van de Argentijnse superster. De spits speelde geen lekkere wedstrijd en werd gewisseld. Maaskant grapte na afloop: Hey, dat was geen publiekswissel, hè. Met de knipoog dat het wel even beter moet de volgende keer. Dat heeft de Nederlander geweten. "Dat begrijpen ze gewoon niet, dan heb je echt ruzie."

De boel op scherp zetten

Waar je in Nederland gewoon een harde grap terug krijgt, is dat met die jongens dus wel anders. Maar ze zijn wel de beste in het team op scherp zetten. "Wat Argentijnen ook niet begrijpen is als sommige speles af en toe een wedstrijdje laten lopen, op 80% spelen. Minder trainen, dat kan wel maar áls je traint moet je alles geven."

