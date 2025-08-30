Hélène Hendriks was vrijdag te gast in Vandaag Inside. De presentatrice werd daar gewaarschuwd dat ze er vanaf zondag een concurrent bij krijgt, die weleens haar kijkcijfers omlaag kan halen. Maar Hendriks heeft een geheim wapen paraat.

"Hélène krijgt het zwaar, zondag", zo luidt VI-presentator Wilfred Genee het item in. "Ik heb het begrepen ja", zo doelt Hendriks op de eerste aflevering van RTL Tonight, zondag om 21.41 uur. Op dat moment presenteert zij namelijk De Oranjezondag bij SBS 6. Het nieuwe programma van RTL 4 is dus een directe concurrent.

"Ik heb maandag een psycholoog nodig, uithuilen", spot ze.

Noodgreep

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp stipt aan dat Hendriks het ook echt zwaar kan krijgen. Want: "Ze zit geprogrammeerd na de herhaling van Mr. Frank Visser doet uitspraak. Dat is een noodgreep, omdat het andere programma Your Place or Mine niet socorde. Daar heb je dus wel mee te maken, met die instroom. Om 21.30 uur start jij en dat RTL Tonight start na Expeditie Robinson.

Johan Derksen steekt Hendriks een hart onder de riem. Volgens hem ontkom je niet aan zulke concurrentie. "Wij staan ook tegenover B&B Vol Liefde en ik weet nog wel dat toen we begonnen, dat we tegenover Baantjer zaten. Dat kon je ook nooit winnen. Als je pech hebt, dan kost het je wat kijkers", aldus Derksen

Merel EK

Hendriks hoorde het allemaal met een enigszins verbaasd gezicht aan. Ze bleek zich niet druk te maken: "Ik heb een troef, hè", zegt ze. "Merel Ek", waarbij ze die achternaam uitspreekt als EK, als in EK voetbal, zoals Wilfred Genee vaak doet. "Ze is weer terug. En de baby erbij. Die zit bij mij op schoot. O nee, ik sta, nou kijk maar."

Baby

Vanwege de nasleep van een operatie aan een beknelde zenuw in de rug doet Hendriks haar presentatie inderdaad staand.

De baby van politiek verslaggever Ek kwam in september 2025 ter wereld. "Twee weken geleden geboren: onze lieve Sep. Alles gaat goed!", schreef ze onder een foto op Instagram, waar ze het handje van haar kersverse zoon vasthoudt. "Dank iedereen voor de lieve berichten en succeswensen. Tot snel!"