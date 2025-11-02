Voormalig schaatskoningin Irene Schouten heeft in een eerlijke update op Instagram verteld hoe het gaat met haar zoontje Dirk. De drievoudig olympisch kampioene deelt daarin openhartig de zorgen én de lichtpuntjes sinds zijn diagnose.

Sinds haar afscheid van het schaatsen vorig jaar geniet Schouten van haar gezin, maar de afgelopen periode was intensief. Haar zoontje Dirk bleek te kampen met een genmutatie, waardoor hij een zware vorm van epilepsie ontwikkelde.

Zware periode voor haar zoontje Dirk

"Door de genmutatie die Dirk heeft, kreeg hij een zware vorm van epilepsie erbij. Hiervoor heeft hij veel medicijnen gekregen. Waaronder prednison", begint Schouten openhartig op Instagram, waar ze enkele vragen van volgers beantwoord. De behandeling sloeg gelukkig goed aan. "Dit hielp en zijn nu klaar met afbouwen van zijn medicatie", schrijft Schouten.

Na maanden van onzekerheid ziet ze eindelijk verbetering bij haar zoon. "We zien een vrolijk jongetje die alerter en bewegelijker is. Dat is dus positief!”, vervolgt de drievoudig olympisch kampioene hoopvol. Toch blijft de situatie complex, benadrukt ze eerlijk. "Helaas is de genmutatie blijvend en blijft z’n ontwikkeling traag. Je ziet nu nog weinig verschil met een andere baby, maar hoe ouder Dirk wordt hoe zichtbaarder het wordt."

i Irene Schouten deelt via haar Stories openhartig hoe het met de gezondheid van haar zoon Dirk gaat. ©Instagram

Schouten geniet van haar leven buiten de topsport

Ondanks de intensieve periode blijft Schouten betrokken bij de schaatswereld. Ze reageerde ook op de vraag hoe ze uitkijkt naar het nieuwe schaatsseizoen, het eerste dat volledig aan haar voorbijgaat sinds haar afscheid. "Het is best raar om iets waar ik zo lang voor heb geleefd, niet meer te doen of mee bezig te zijn", vertelt ze. "Naast Dirk ben ik zelf druk met RFRMR. Waardoor ik er eigenlijk geen tijd heb om er mee bezig te zijn."

Met RFRMR – haar eigen reformer-pilatesketen die ze samen met vriendin Susan Bakker oprichtte – heeft Schouten een nieuwe passie gevonden. De voormalig schaatskampioene opende recent nog een vierde vestiging in Hoorn en noemt het project 'een droom die werkelijkheid is geworden'.

Toch blijft het schaatsbloed stromen. "Wel kijk ik erg uit naar het OKT en de OS", zegt ze enthousiast. De Spelen blijven voor haar bijzonder, zeker omdat ze daar in 2022 drie keer goud won en zichzelf onsterfelijk maakte in het schaatsen.

Het leven zonder topsport is even wennen, erkent Schouten, maar de volgende uitdaging heeft ze al gevonden. Zo laat ze weten dat ze tijdens zowel het OKT als de Olympische Spelen voor de NOS aan de slag gaat, iets waar ze 'heel veel zin in' heeft. Daarmee blijft de drievoudig olympisch kampioene tóch dicht bij de sport die haar groot maakte.