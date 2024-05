Schaatskoppel moet verjaardag Marrit Fledderus zien te vieren tijdens drukke week

Voor schaatsster Marrit Fledderus is het woensdag 15 mei een bijzondere dag. Zij mag namelijk 23 kaarsjes uitblazen. Het zit er helaas niet in om dat met de familie te vieren, want ze is samen met Team Reggeborgh op trainingskamp op Mallorca. Gelukkig voor Fledderus is haar vriend Stefan Westenbroekhaar teamgenoot.

De vakantie zit er voor de meeste schaatsers inmiddels op en ook het team van Reggeborgh moet inmiddels weer vol aan de bak om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ze besloten om af te reizen naar Mallorca. Daar konden ze tenslotte lekker trainen in de Spaanse zon. Alhoewel, Kjeld Nuis kwam erachter dat het niet altijd lekker weer is op het eiland.

Feest zonder familie, maar met vriend

Fledderus moet haar verjaardag dus ook op Mallorca vieren. Ze is woensdag 23 jaar geworden en dus is dat wel een reden voor een feestje. Of het team haar daar de ruimte voor geeft tijdens het trainingskamp is natuurlijk wel de vraag.

Waar ze dus geen tijd heeft voor een feest met vrienden en familie heeft ze wel het voordeel dat ze het wel samen met haar vriend kan vieren. Fledderus heeft een relatie met Westenbroek, die voor dezelfde ploeg rijdt en dus ook mee op trainingskamp is. Hij deelde woensdag via zijn Instagram een foto van de twee samen van een eerdere vakantie en wenst haar een 'fijne verjaardag' toe.

Stefan Westenbroek wenst zijn vriendin Marrit Fledderus een fijne verjaardag toe. © Instagram

Schaatskoppel

Fledderus en Westenbroek zijn al enige tijd een 'schaatskoppel'. De twee gingen na het schaatsseizoen dan ook lekker met z'n tweeën op vakantie. Daar maakten ze mooie dingen mee. Ze zijn overigens niet de enige schaatsers met een relatie, want ook Kjeld Nuis en Joy Beune zijn samen.

Sprintspecialist

Fledderus eindigde afgelopen schaatsseizoen op de NK sprint als tweede achter Isabel Grevelt. Dat was het derde jaar op rij dat ze op het podium eindigde na de derde plaats van een jaar eerder en de zilveren medaille in 2022. Samen met Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong pakte ze goud op de teamsprint tijdens de EK afstanden.

Ook Westenbroek legt zich toe op de korte afstanden. Hij eindigde bij de WK afstanden als zesde op de 500 meter. De sprinter pakte afgelopen weekend overigens ook een nationale titel bij het inline-skeeleren, maar dat ging niet helemaal vanzelf.