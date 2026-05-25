De spraakmakende talkshow Vandaag Inside komt ook deze week vanuit Curaçao. Dat betekent dat de hoofdpersonen van het programma overdag genoeg te doen hebben. Scheidsrechter Bas Nijhuis ondernam maandag een sportieve en ook spannende aciviteit.

Curaçao is, en dit mag geen verrassende informatie zijn, een eiland in de Caraïbische Zee. Daardoor biedt het talrijke fraaie plekken om te duiken. Fluiter Nijhuis liet zich overhalen om met een fles zuurstof op zijn rug en een duikbril op het water in te gaan. "Ik vind het helemaal niks", zei hij weliswaar lachend aan het begin van een videeo over zijn trip.

Ademen

"Blijven ademen, dat is heel belangrijk", zo is een van de lessen die Nijhuis voor zijn duik uitspreekt. "Ik denk dat heel veel supporters hopen dat er hier wat misgaat, dat kan ik je wel vertellen".

Eenmaal met het duikpak aan nemen de zenuwen toe. "Ik vind dit heel eng. Ik ga nu buiten mijn comfortzone om." Ook blijken er met de duikcrew signalen te zijn afgesproken. "Als ze dit doen", zegt hij, met zijn hand bij zijn hoofd, "dan is het een haai. Dan moet ik wegwezen. Dan doe ik zo en dan ga ik omhoog."

Once in a lifetime

Ondanks alle angsten was zijn bezoek aan de onderwaterwereld best vredig. Toch lijkt hij niet te popelen om het snel opnieuw te doen. "Ik ben blij dat ik hier weer zit", zegt Nijhuis weer aan wal. "Ik zeg altijd maar zo: dit is once in a lifetime."

Renè van der Gijp

Dat avontuur zit er dus op voor Nijhuis, maar het programma blijft deze hele tweede week nog op het eiland. Voor Renè van der Gijp, vaste tafelgast bij Vandaag Inside, moet het niet veel langer duren dan dat.

"Ik zou dit niet vijf weken volhouden", zegt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Eigenlijk was het wel het oorspronkelijke idee dat Vandaag Inside meer dan twee weken op het eiland zou gaan zitten. Daar werd, mede door Derksen, echter een stokje voor gestoken. Van der Gijp is zijn collega, met wie hij niet de allerbeste band heeft, daar erkentelijk voor. "Ik ben écht blij dat Johan dat tegengehouden heb. Om vijf weken tijdens het WK... Dat zou ik niet volhouden. Daar ben ik heel eerlijk in."

