Spaanse amateurgolfer opgelucht dat vriendin de show steelt bij Masters na 'plas-incident'

José Luis Ballester kreeg tijdens zijn debuut op de Masters verrassend veel aandacht. Niet door indrukwekkende slagen, maar door een opvallend voorval op de baan en zijn ongewone verschijning. Terwijl de Spaanse amateurgolfer onbedoeld het nieuws haalde, stal zijn vriendin Hayden Riley James online moeiteloos de show.

Ballester, die in Augusta meespeelde als amateur, trok al bij de start de aandacht met zijn keuze voor een pet van Arizona State University met het opschrift 'Sun Devils', die hij bovendien ondersteboven droeg. In een toernooi dat bekendstaat om zijn tradities en strikte dresscode viel de pet extra op, zeker naast nummer één van de wereld Scottie Scheffler, met wie Ballester zijn eerste ronde liep op Augusta.

'Het was niet gênant voor me'

Zijn meest besproken moment kwam echter op de beroemde dertiende hole, waar Ballester tijdens een pauze zijn behoefte deed in het struikgewas nabij een riviertje. Het incident werd opgemerkt door enkele toeschouwers, maar de Spanjaard reageerde luchtig.

"Ja, de mensen hebben me gezien. Maar het was helemaal niet gênant voor me. Als ik het nog eens moest doen, zou ik het zo weer doen", aldus Ballester tegenover verslaggevers. Later bood hij toch zijn excuses aan en werd hij zodoende niet gestraft door de organisatie van The Masters.

Hayden Riley James steelt de show

Toch ging het meeste rumoer dit weekend niet over zijn spel of zijn 'toiletbreak', maar over zijn vriendin James. De haarstylist en partner van Ballester werd op sociale media overladen met lof dankzij een reeks glamoureuze foto’s vanuit Augusta. In stijlvolle outfits en met liefdevolle bijschriften liet ze zien hoe blij ze was voor haar vriend. "Ik ben zo trots op je, lieverd. Ga er deze week helemaal voor", schreef ze bij een foto van hen samen voor het iconische scorebord.

Hayden, die inmiddels meer dan zeventienduizend volgers heeft op Instagram, kreeg zelfs meer aandacht dan Ballester zelf. Volgers noemden haar 'prachtig' en 'de ster van het weekend'. Een volger schreef zelfs: "Ik heb je nog nooit zo gelukkig gezien", verwijzend naar een foto van het koppel in Augusta. Ballester reageerde liefdevol: "Ik ben zo blij dat ik deze week met jullie kan delen. Ik hou van jullie!"

Rory McIlroy grijpt de hoofdrol

Hoewel Ballester de cut niet haalde en na twee rondes zijn koffers moest pakken, zal zijn debuut op The Masters niet snel worden vergeten. Zijn spel trok de aandacht van de buitenwereld misschien niet, maar zijn verschijning, een veelbesproken plaspauze in het struikgewas én zijn mediagenieke vriendin zorgden ervoor dat zijn naam voorlopig blijft rondzingen in Augusta.

De echte hoofdrol was dit weekend echter voor Rory McIlroy. De Noord-Ier won zondag eindelijk het toernooi dat hem jarenlang was ontglipt: The Masters. In een zenuwslopende slotfase versloeg hij Justin Rose in een sudden death play-off en voltooide daarmee zijn career grand slam, een prestatie die slechts een handvol golfers in de geschiedenis op hun naam hebben staan. In tranen nam hij op de green het felbegeerde groene jasje in ontvangst: "Het voelt ongelooflijk. Dit is de zeventiende keer dat ik hier speel. Ik vroeg me af of het ooit mijn moment zou worden."