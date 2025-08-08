Sam van Royen timmert lekker aan de weg als sportjournalist bij Ziggo. Maar hij heeft een minstens zo bekende moeder: auteur Heleen van Royen (60). Zij post regelmatig pikante foto's online. Hoe vindt Sam dat?

Van Royen was vrijdag te gast in De Oranjezomer. Al eerder op de avond was er een ander thema in de fysieke hoek: seks. Of beter gezegd, gebrek aan seks in een huwelijk. Toen hield Van Royen zich op de vlakte. Maar bij een item over plastische chirurgie bij vrouwen kwam hij lang aan het woord.

Presentatrice Hèléne Hendriks luidde het onderwerp in met een verwijzing naar Marijke Helwegen. De 76-jarige Helwegen maakt al decennia promotie voor plastische chirurgie, oftewel operaties waarmee mensen proberen zichzelf mooier te maken, bijvoorbeeld door hun rimpels weg te laten halen of hun borsten te vergroten.

Maar nu ze ouder wordt en haar lichaam door al die operaties erg lastig te onderhouden is, spreekt ze uit spijt te hebben van veel ingrepen. Ze waarschuwt jonge vrouwen om af te zien van plastische chirurgie. Vervolgens mag Van Royen zijn mening geven over het fenomeen: vindt hij dames die operaties ondergaan na afloop aantrekkelijker?

Zijn moeder Heleen heeft een borstvergrotende operatie ondergaan. "Ik krijg soms rare foto's van haar", zegt Sam. "Ja, dat hoef ik niet te zien. Ja, het is heel apart. Jack [van Gelder] kijkt nu met heel veel interesse mijn kant op. Nee.. Ja klopt, mijn moeder is er heel open over. Leuk voor haar, moet ze gewoon doen als ze daar blij van wordt."

"Als ik een vrouw van mijn leeftijd zie waartoe ik me aangetrokken voel, dan helpt het niet mee als het er heel anders uitziet. Ik snap dat meiden dat doen. Voor mijn moeder is dat anders dan bij een vrouw waartoe ik me aangetrokken zou voelen."

Hendriks begon in de show van vrijdag het laatste blok van de uitzending met een item over Robbie Williams en zijn partner, Ayda Field. Vanwege diverse medische en mentale issues kan de popster niet meer de liefde bedrijven met zijn vrouw. Hendriks vraagt aan gast Jack van Gelder: "Kan je je voorstellen, dat je in een huwelijk zit zonder seks?"

