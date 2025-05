FIA reageert razendsnel op protest Red Bull Racing tegen grote concurrent van Max Verstappen

Red Bull Racing heeft na de GP van Miami nog een protest ingediend tegen George Russell. De Brit van Mercedes zou niet genoeg vaart hebben geminderd tijdens de gele vlag-situatie rond het uitvallen van een Stake-coureur, maar de Formule 1 wees het protest gelijk af.

Het ging voor Red Bull Racing om de situatie tijdens de gele vlag voor de uitgevallen Gabriel Bortoleto. Volgens de ploegleiding van Max Verstappen zou Russell op het rechte stuk tussen bocht zestien en zeventien niet genoeg vaart hebben geminderd. De Brit zou daar uiteindelijk voordeel van hebben gehad en zo Verstappen voor zijn gebleven in de strijd om de derde plek.

Verstappen merkte zelf tijdens de race al op dat Russell niet helemaal op de juiste snelheid zat tijdens de gele vlag-situatie. Tijdens de race was over de boordradio te horen: "Controleer of George van het gas ging, er hing een gele vlag." De inschatting van Red Bull Racing was dat Russell alsnog negentig procent van zijn gas indrukte terwijl dit niet mag tijdens een gele vlag.

Protest

F1-teams kunnen bij een verdenking van het overtreden van de regels een protest indienen over een ander team. Een team moet dan een schriftelijk verzoek indienen met daarbij de regel die overtreden is. Vervolgens moet een borgsom van 2000 euro betaald worde, waarna de organisatie zich buigt over de situatie. Als was gebleken dat Russell inderdaad niet van zijn gas afging bij de gele vlag, dan kan hem dit op een tijdstraf komen te staan. De nummer vier Verstappen zou daardoor naar drie kunnen schuiven.

Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde tegenover Motorsport.com over het protest. "De regelgeving is op dat punt heel duidelijk: er moet sprake zijn van een daadwerkelijke snelheidsreductie. De auto bleef echter versnellen, zij het langzamer dan normaal, er was dus geen echte snelheidsvermindering."

Afwijzing

Uiteindelijk werd het protest van Red Bull al vrij snel afgewezen. De organisatie concludeerde dat de auto van Russell 'significant langzamer was dan de normale racesnelheid'. Het protest was daardoor 'niet gegrond genoeg', waardoor Verstappen vierde bleef.