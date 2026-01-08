Topschaatsers Kjeld Nuis en Joep Wennemars kregen het na het veelbesproken OKT met elkaar aan de stok. De 36-jarige heeft inmiddels gereageerd op de kritiek van zijn concurrent en dat vindt schaatsicoon Marianne Timmer 'een slimme zet'.

Nuis was erg gefrustreerd toen zijn vriendin Joy Beune een plek voor de Olympische Spelen misliep op de 1500 meter. Hij sprak zich kritisch uit over de matrix en het kwalificatiesysteem dat de KNSB hanteert. Wennemars reageerde daar weer fel op. Hij vond dat het commentaar van Nuis te laat kwam en dat de routinier zich al jaren geleden had moeten inzetten voor verandering.

Slimme zet

Nuis gaf Wennemars vervolgens gelijk in zijn kritiek. "Wat Joep bijvoorbeeld gezegd heeft, dat ik redelijk laat was met mijn commentaar, wat ook zo is", zei hij bij NOS. 'Een slimme zet', vindt Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

"Ik geloof wel dat het oprecht is, maar je haalt ook een beetje de angel eruit", zegt de drievoudig olympisch kampioene over de reactie van Nuis. "Want dat vuur van Joep, dat spatte eraf. Maar dat triggert ook, want je denkt: ja, wacht jij eens even. Jij denkt van tevoren al dat jij mij er even afrijdt, doe jij eens even gewoon."

'Je triggert ook de andere kant'

Daarmee wordt de rivaliteit op het ijs alleen maar aangewakkerd. "Je triggert ook de andere kant om nog harder te gaan schaatsen natuurlijk." Dat kan nog voor een andere dynamiek zorgen op de Spelen. "Om daar die rivalen even te laten zien van: hey luister, ik ben de baas. Even terug in je hoekje."

"Ik denk dat het strategisch ook een goed idee is", aldus Timmer. "Ik vind het wel mooi dat Kjeld daar op terugkomt. Dat zegt ook wel dat hij dan toch wel reflecteert."

Nuis pleit nog steeds voor een andere procedure, met aanwijsplekken voor de toppers die zichzelf al hebben bewezen in aanloop naar de Spelen. Maar over Wennemars is hij alleen maar positief. "Nou, ik denk dat ik als persoon de allerlaatste ben die iemand met een grote bek...", maakte Nuis in zijn interview met een grote lach op zijn gezicht zijn zin niet af. "Dus ik vond het eigenlijk wel mooi. Weet je, ik heb ook zelf het hart op de tong en hij ook. En ergens heeft hij ook een punt. Dus daar vind ik niet zo heel veel van."

