Bij alle Nederlandse schaatsers gieren de zenuwen door de lichamen tijdens het olympisch kwalificatie toernooi. Maar toch valt er af en toe wat te lachen. Kjeld Nuis haalde een leuke verrassing in petto voor zijn ploeggenoot Jenning de Boo en dat verbaasde twee voormalig olympisch kampioenen helemaal niets.

Ellen Hoog en Naomi van As konden er in de Sportnieuws.nl-podcast niet omheen: de humor van Kjeld Nuis. De ervaren schaatser (36) van Team Reggeborgh had in aanloop naar het OKT een cadeautje voor Jenning de Boo gekocht. De twee dragen nu dezelfde roze onderbroeken, een kerstpresentje van Nuis voor zijn jongere collega De Boo.

Femke Kok beschrijft Kjeld Nuis

Hilariteit alom natuurlijk in aanloop naar het belangrijke kwalificatietoernooi. "Kjeld, lekker die broek naar beneden. Met die aardbeienreet. En vervolgens ook Jenning de Boo", beschrijft Van As het visuele spektakel. Zij en Hoog zijn er niet zo verbaasd over, zeker omdat Femke Kok eerder in een interview al wat liet doorschemeren over het gedrag van Nuis.

"Qua karakter lijkt hij wel 15 jaar oud. Dat hij pieken en dalen kan hebben in zijn gedrag. De ene keer is het helemaal lang zal ze leven, gezellig en is hij de sfeermaker. Het moment daarna is hij chagrijnig en ook snel weer over te halen met een leuke grap", zo somt Hoog op. "Hij kan de sfeer maken of wel een beetje breken."

En volgens Hoog is dat voor een schaatsteam als Team Reggeborgh alleen maar goed. "Die heb je toch nodig? Zo'n clown die de spanning er een beetje af weet te halen?" Daar kan Van As zich in vinden. "Dat hadden wij natuurlijk ook wel, als ik daar aan terugdenk was het ook grappen en grollen. Maar sommige mensen trekken dat natuurlijk niet. Dat hebben wij een keer meegemaakt."

Druk in de lift

De twee ex-tophockeysters zaten ook niet altijd met anderen op dezelfde golflengte, weet Van As nog. "Dat wij heel druk waren in de lift en dat een iemand zei 'en nu even niet'. En dat is dan ook oké. Bij Reggeborgh moet je heel goed van elkaar weten hoe iemand in elkaar zit en of je dat chill vindt of niet. En dat je rekening met elkaar houdt. Maar het is altijd wel lekker om even die spanning er met een geintje af te halen, heerlijk."

'Clown' is belangrijk

Met weemoed denken Hoog en Van As terug aan 'hun' Kjeld Nuis, namelijk de fysio bij de hockeysters. Hoog: "Bij de eerste Spelen ging ik expres bij hem aan tafel zitten voor de finale, omdat ik zó zenuwachtig was. Hij was de ene grap naar de andere aan het maken. Even hoefde je dan niet aan het hockeyen te denken, maar het verschilt per persoon. De een gaat er lekker op, de ander niet. Ik denk dat het in elk team belangrijk is dat er zo'n clown zit."

Drie keer olympisch goud voor Kjeld Nuis

Nuis plaatste zich maandag na een zinderend slot voor zijn derde Olympische Spelen op rij. In 2018 en 2022 was hij enorm succesvol. Bij zijn debuut won hij goud op de 1000 en de 1500 meter. Vier jaar later kwam hij alleen op de 1500 meter in actie, maar prolongeerde daar wel zijn olympische titel. In Milaan rijdt hij sowieso de 1000 meter en dinsdag kan hij zich nog plaatsen voor de afstand waarop hij de regerend kampioen is. Nuis trok echter ook de aandacht door een fel interview na een flinke teleurstelling voor zijn vriendin Joy Beune

