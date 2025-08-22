Vechter en entertainer Logan Paul, de schoonbroer van Nederlandse topschaatser Jutta Leerdam, trad afgelopen weekend in het huwelijksbootje met zijn geliefde Nina Agdal. De bruiloft bracht echter veel teweeg en de tranen vloeiden. Paul dreigde zelfs weg te lopen bij het altaar.

Logan bespreek in zijn podcast Impaulsive het moment van de huwelijksceremonie dat hem het meest is bijgebleven. "Het moment dat Nina de hoek om kwam in haar trouwjurk...", verzucht hij. "Ze had me al gezegd dat ze me zou laten huilen."

"Als je niet zou huilen zou ik omdraaien", valt Agdal hem in de rede. "Ik dacht, dat boeit me niet, ik ga sowieso niet huilen. Dat heb ik al gedaan bij het aanzoek", vervolgt Paul. Hij vroeg zijn vrouw in 2023 ten huwelijk. "Dat was al heel zoetsappig. Dit keer wilde ik mijn mannetje blijven staan."

"Maar op het moment dat ik je zag, op ruim 20 meter afstand, begonnen de tranen al te komen", lacht Paul. Het was uiteindelijk dan ook de bruidegom die zich omdraaide voor het altaar. "Ik wilde niet dat iemand het zag. Maar het was wel het mooiste moment van de dag."

Emotionele speech

Ook zijn broer Jake moest een traantje laten tijdens de bruiloft. Dat kwam door de speech van der vader van de broers. "Dat was zo oprecht", vertelt Jake in de podcast. "Hij maakte iedereen aan het huilen", aldus Logan. Maar vader Greg leek zelf ook zijn tranen niet in bedwang te kunnen houden. "Droeg je daarom een zonnebril?", vraagt Logan zich af. Greg ontkent: "De laatste keer dat ik huilde was toen ik mijn hond moest begraven."

Gevecht met bruidstaart

Een ander opvallend moment was het gevecht van Jake met de bruidstaart. "Ik denk niet dat iemand een stukje taart heeft kunnen eten, omdat Jake de bruidstaart gewoon begon te slaan. Alsof het een bokszak was", vertelt Logan. "Het zag er gewoon zou punchable uit", zegt de vriend van Jutta Leerdam. Logan denkt dat hij zijn volgende tegenstander Gervonta Davis op dezelfde wijze gaat aanpakken."

Schaatskampioene Leerdam besloot een TikTok te wijden aan het bijzondere gedrag van haar vriend. 'Ze weet het op dit moment nog niet, maar hij gaat met een taart vechten', schreef ze bij een TikTok-video. In de caption deelt Leerdam er een lach- en een huilpoppetje bij, om maar aan te geven dat ze ook niet weet wat ze ervan vindt. Dat weten haar volgers wél. Een reactie met liefst 17.000 likes: 'Je kan nu nog vluchten, meid.'