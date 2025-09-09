Martin Hersman (51) maakt zich als NOS-analist op voor het olympisch schaatsseizoen. De voormalig topschaatser en vader van Pien Hersman nam dinsdag een kijkje in de Nederlandse ijstempel Thialf. Daar zag hij iets wat hem geheel niet beviel.

Hersman, die onder meer brons pakte op de 1000 en 1500 meter bij de WK afstanden, plaatst op Instagram in een story beelden van Thialf in Heerenveen. Het ijsvloertje glimt en er is nog amper iemand te bekennen in de hal. Het lijkt de voormalig specialist op de middellange afstanden wel te bevallen. Hij zet er het muziekje Heaven van U96 onder.

WTF

Maar de stemming slaat op zodra Hersman de kantine van Thialf bereikt. Daar ziet hij een aanbieding: twee chocoladerepen van Mars halen, eentje betalen. Hersman snapt niet waarom zo'n suikerbom aangeboden wordt in een sportstadion, laat staan waarom ze zo goedkoop worden gemaakt met deze actie. "WTF Thialf?", zet hij er verontwaardigd bij.

Pien Hersman

Martin Hersmans dochter Pien Hersman (21) heeft al een wereldtitel in de kluis. Dat wil zeggen: ze won in 2023 bij de WK junioren goud op het onderdeel teamsprint. Bij de senioren zet ze jaar na jaar stapjes richting de subtop op de kortere afstanden. Onlangs zette ze haar ouders in het zonnetje.

Martin Hersman en zijn vrouw Colette Zee waren begin september 30 jaar een koppel. Of zoals Zee het schrijft op Instagram: "30 jaar verkering". Pien Hersman beaamt dat met haar tekst in een Instagram-story: "30 jaar samen en ze kunnen nog steeds niet van elkaar afblijven", gevolgd door vertederde hartjes.

Jesper de Jong

Zelf heeft Hersman (Pien dus) een relatie met de Nederlandse tennisser Jesper de Jong. Hij is aldoor op reis om in alle windstreken toernooien te spelen. "Mijn vriend vertelt me zijn tennisschema en ik tel de dagen op mijn kalender", legde ze onlangs uit in een video.

Op de achtergrond is een stem te horen die zegt: 'Nee, vier tot zes weken?!'. Volgens De Jong is dat nogal overdreven. "Ik ben een week weg", reageerde hij op het filmpje. "Nog veel te gaan", was het antwoord van Hersman daarop. "Het is niet zo lang, maar zo voelt het wel", verduidelijkte ze.