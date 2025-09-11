Carlos Alcaraz is in een maand tijd twee keer getransformeerd. Voor de start van de US Open zorgde een ongelukje met de tondeuse voor een gemillimeterde coupe bij de 22-jarige toptennisser. De tenniswereld had veel (positief) commentaar op zijn nieuwe uiterlijk, maar een vrouwelijke collega gaf een eerlijk oordeel en lijkt daarmee van te zijn op de tweede verandering bij Alcaraz.

De 22-jarige Spanjaard won de US Open met dominant spel. In de finale had Jannik Sinner geen kans en dus omarmde hij met zijn nieuwe kapsel de beker en vijf miljoen dollar aan prijzengeld. Direct na de finale ging Alcaraz voor de tweede keer naar de kapper, om zijn gemillimeterde haar blond te verven. Opnieuw tot verbazing van de tenniswereld. Maar wat blijkt? Toptennisster Naomi Osaka (27) had het al gezien.

'Platinum verven'

Nadat de Japanse in de eerste ronde van de US Open won van de Belgische Greet Minnen, gaf ze al commentaar op het nieuwe uiterlijk van Alcaraz. "Ik vind het volgens mij wel leuk", zei ze toen. Haar woorden krijgen nu hernieuwde waarde, omdat ze Alcaraz van een tip voorzag die hij weken later in uitvoer bracht. "Hij verandert het, misschien moet hij het de volgende keer platinum verven ofzo", zei ze.

'David Beckham-momentje'

Platinum is zilverblond in de Nederlandse kapperstaal, maar Alcaraz koos voor een tintje geler en ging voor 'gewoon' blond. Toch lijkt het compliment en advies hem ter ore zijn gekomen. "Ik vind het cool dat hij er niet zoveel om geeft", vervolgde Osaka. "Ik dacht dat hij voor een David Beckham-momentje (ze verwijst naar de oud-topvoetballer uit Engeland, die in het verleden ook rigoureus van uiterlijk veranderde , red.) ging, maar volgens mij vinden mensen het wel leuk."

'Dit vind ik leuk'

Osaka grapte er meteen achteraan dat ze niet denkt dat Alcaraz z'n leven zal veranderen door haar mening, maar de Japanse toptennisster vindt grote veranderingen wel mooi. "Ik vind mensen die iets anders doen, leuk. Dus ik vind van alles leuk, als mensen iets anders doen dan verwacht. Dus ik vind dit ook leuk."

Maria Sharapova

Tennislegende Maria Sharapova deed ook een duit in het zakje om Alcaraz te complimenteren met zijn coupe op de US Open. "Ik ben er door geobsedeerd. Het kost geen enkele moeite om zoiets te doen en hij is er gewoon voor gegaan", zei ze.