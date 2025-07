Met het drukke seizoen achter de rug en Jong Oranje uitgeschakeld op het EK onder 21, hebben Kenneth Taylor en zijn vriendin Jade Anna van Vliet eindelijk wat meer tijd voor elkaar. Na maanden vol intensieve wedstrijden, reizen en trainingen is het voor de jonge Ajacied en zijn vriendin eindelijk tijd om samen te ontspannen en volop van hun relatie te genieten.

"Eindelijk onze zomervakantie geboekt", schreef Jade Anna vol blijdschap op TikTok na de uitschakeling van Jong Oranje op het EK onder 21 in Slowakije. Taylor, die geschorst was, zag hoe zijn ploeggenoten in de halve finale werden uitgeschakeld door Engeland, waardoor het lange seizoen voor de Ajax-middenvelder eindelijk ten einde kwam. Reden genoeg voor zijn vriendin en influencer om uitbundig door haar kamer te dansen.

Jade Anna (vriendin Kenneth Taylor) danst van geluk na uitschakeling Jong Oranje: 'Eindelijk' Het lange seizoen van Kenneth Taylor zit er eindelijk op. De middenvelder reisde na zijn jaar met Ajax nog af naar Slowakije voor het EK onder 21. Nu Jong Oranje in de halve finale is uitgeschakeld, heeft Taylor eindelijk genoeg tijd voor Jade Anna van Vliet.

Romantiek op zee

De vakantie waar het koppel naar snakte is inmiddels in volle gang. Taylor en Jade Anna genieten samen van een romantische cruise, ver weg van de hectiek van het voetbal en het dagelijkse leven. De rust en het uitzicht op zee bieden het stel een perfecte gelegenheid om te ontspannen en te genieten van hun tijd samen.

Op TikTok deelt Jade Anna beelden waarin het koppel vanaf het balkon van hun kamer op de cruise samen geniet van de ondergaande zon. "Ik wil de rest van mijn zonsondergangen met jou doorbrengen", schrijft de 20-jarige social media-ster bij de video, waarop te zien is hoe haar hoofd op Taylor zijn schouder legt.

Kenneth Taylor tankt bij na druk seizoen

Voordat Taylor naar Slowakije vertrok voor het EK onder 21 jaar, had het koppel al een vakantie achter de rug. Na het teleurstellende einde van het Eredivisie-seizoen, waar Ajax de titel verspeelde aan PSV, gingen Taylor en Jade Anna naar Griekenland om te genieten van zon, zee en strand.

Hoewel Taylor nu volop geniet van zijn cruise, staat het nieuwe seizoen alweer voor de deur. Terwijl zijn teamgenoten de eerste training onder de nieuwe trainer John Hetinga al hebben afgewerkt, geniet de geboren Alkmaarder nog even van zijn vakantie.

Topvoetballer Kenneth Taylor geeft compliment aan beroemde vriendin: 'Die is wel lekker' Ajax-speler Kenneth Taylor is met Jong Oranje actief op het EK onder 21. Wie weet heeft hij een paar trommeltjes met zijn favoriete eten meegenomen naar Slowakije, waar het toernooi plaatsvindt. Hij smult namelijk van de creaties van zijn vriendin, Jade Anna van Vliet.

Nieuwe uitdaging lonkt voor Kenneth Taylor onder oude bekende

Afgelopen seizoen was Taylor dé blikvanger in het elftal van Francesco Farioli. Onder diens leiding schoot hij een onder meer Ajax in extremis naar de overwinning in De Klassieker, maar het seizoen eindigde zonder landstitel voor Ajax. Farioli maakte kort daarna bekend te vertrekken uit Amsterdam, toch kan de samenwerking met Taylor voort worden gezet.

De 36-jarige Italiaan is namelijk de nieuwe trainer van FC Porto en wil hij Taylor graag meenemen naar zijn nieuwe club. Hoewel Taylor nog vastligt tot medio 2027 bij Ajax, staat hij open voor een transfer als de voorwaarden kloppen. FC Porto heeft al een bod uitgebracht, maar Ajax blijft vasthouden aan een vraagprijs van rond de dertig miljoen euro.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.