Thomas Müller bewijst dat hij niet alleen op het veld voor spektakel zorgt. De Duitse routinier van Vancouver Whitecaps versprak zich tijdens een persconferentie, verklapte een geheim en kreeg met zijn reactie de hele zaal aan het lachen.

Sinds zijn overstap van Bayern München naar Vancouver lijkt Müller in Noord-Amerika vleugels te hebben gekregen. Bij zijn eerste basisplaats schoot hij in blessuretijd een strafschop raak en bezorgde hij de Whitecaps een 3-2-zege op St. Louis City SC. Daarmee was hij direct beslissend voor zijn nieuwe ploeg.

Müller kan zijn mond niet houden

En alsof dat nog niet genoeg was, stal Müller ook naast het veld de show. Het ging om verdediger Tristan Blackmon, die volgens hem was opgeroepen voor het nationale team van de Verenigde Staten. "Tristan is nu ook geselecteerd voor Amerika, dus…", liet hij achteloos vallen. Pas toen er rumoer ontstond, besefte de 35-jarige aanvaller dat hij iets had gezegd dat nog helemaal niet naar buiten mocht komen.

Müller bleef echter volledig in zijn rol. Met een brede grijns deed hij alsof hij zijn woorden terugzoog in de microfoon, wat zorgde voor een uitbarsting van gelach in de zaal. Het paste perfect bij zijn handelsmerk: de wereldkampioen van 2014 staat bekend om zijn droge grappen en spontane uitspraken, en ook in Canada zet hij die lijn door. Eerder zorgde hij al voor komische taferelen toen hij tijdens zijn debuut niet wist dat een speler na medische verzorging minimaal twee minuten van het veld af moet blijven.

Müller voorlopig alleen in Vancouver

Na 25 jaar bij Bayern München wilde Müller nog niet stoppen met voetballen. In Vancouver voelt hij zich inmiddels helemaal thuis. "Ik heb een warm welkom gehad en leer elke dag nieuwe dingen", zei hij. Zijn goals én grappen maken hem nu al tot een publiekslieveling in de MLS.

Opvallend genoeg doet Müller dat allemaal zonder zijn vrouw Lisa aan zijn zijde. Zij is in Duitsland gebleven vanwege haar eigen dressuurcarrière en de manege die het stel runt bij München. Daardoor woont Müller voorlopig alleen in een appartement in Vancouver, met uitzicht op het stadion. Zelf ziet hij het niet als een probleem: "Het seizoen tot december is erg opgedeeld door veel onderbrekingen en Lisa zit midden in het dressuurseizoen. Het heeft nu geen zin om grote verhuizingen te plannen."