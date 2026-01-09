Ragne Wiklund heeft een gouden plak bijgezet in haar prijzenkast. De Noorse won de 3000 meter bij de EK afstanden en toont wederom een gevaarlijke klant te zijn weldra bij de Olympische Winterspelen.

De 25-jarige Wiklund uit Oslo werd al eens wereldkampioene op de 1500 en 3000 meter en heeft bij de allroundtoernooien zilver bij het EK 2023 als beste resultaat op haar cv. Bij de afgelopen WK afstanden, in maart 2025 in eigen land, werd ze tweede op de 5000 meter. Wiklund is kortom op meerdere afstanden een prijzenpakker.

EK afstanden

Nadat ze vrijdag bij de EK afstanden in Polen in 4:00,548 over de eindstreep schaatste, namen NOS-analisten Erben Wennemars en Mark Tuitert de Noorse onder de loep.

"Wiklund is heel goed in orde", aldus oud-topsprinter Wennemars. "Behalve de laatste twee ronden, dan is ze het helemaal kwijt. Als ze dat onder controle krijgt bij de Olympische Spelen is ze supergevaarlijk."

Langlaufer

Tuitert vult aan: "Het gebeurde ook bij de WK afstanden vorig jaar. Ze schaatste naar een wereldtitel toe in Hamar. Als het dan bij haar misgaat, raakt ze haar hele coördinatie kwijt. In de laatste ronde gaat dat verkeerd. Ze is een langlaufer, dat doet ze veel, ze doet veel op duurvermogen."

Wennemars zegt over de slotronde: "Ze moet die arm op haar rug houden. En zijwaarts blijven afzetten. Ze gaat over haar punten heen. Ze is het compleet kwijt. Niet nodig. Ze schopt alleen maar naar achteren, er zit geen afzet meer bij. Maar de eerste vijf ronden waren natuurlijk fantastisch."

Favorieten

Tuitert noemt haar met het oog op de Olympische Spelen 'een van de grote favorieten'. De Nederlandse topschaatssters Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn (die dan op de 3000 meter uitkomen) zijn gewaarschuwd.

"We weten niet hoe goed of slecht het ijs straks in Milaan is", zegt Tuitert. Wennemars: "Het zal vergelijkbaar zijn met hier in Polen. De buitenlandse schaatsers hebben half december nog een World Cup gehad en hebben tot februari geen wedstrijden meer. Die zijn blij met dit EK afstanden. Het is een heerlijke wedstrijd voor ze."