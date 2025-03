Papa's masterplan rond 'het merk Jutta Leerdam' is voltooid: 'Het moet ook wat opleveren'

Zelden was een Nederlandse sporter internationaal zo bekend, beroemd en bemind als Jutta Leerdam. De Nederlandse topschaatsster wordt beloond voor niet alleen haar sportieve prestaties, maar ook voor het marketingplan dat ze de afgelopen jaren doelbewust en consistent uitvoerde. Vader Ruud Leerdam drukte haar dat al vroeg op het hart.

Leerdam heeft 5 miljoen volgers op Instagram, 1,7 miljoen op TikTok, is verloofd met de Amerikaanse celebrity, ondernemer en bokser Jake Paul en heeft een rol in de docusoap 'Paul American' van HBO Max. Wie weet wat er nog meer lonkt voor de Europees sprintkampioene op het gebied van entertainment, mode en grote merken.

Bekend worden

Dit alles heeft de nu 26-jarige Leerdam (geboren op 30 december 1998) niet met toeval bij elkaar gekregen. Oké, dat Paul op haar pad kwam, dat had ze in haar begindagen als topatlete ook nog niet kunnen bevroeden. Maar dat ze bekend zou worden, en niet alleen als sporter, dat was altijd al het plan.

Neem bijvoorbeeld een interview dat vader Ruud Leerdam gaf in januari 2020, nog voordat Leerdam een wereldtitel had veroverd en een maandje nadat ze voor het eerst Nederlands kampioen was geworden op de 500 en 1000 meter. Destijds was ze wel al flink aan het groeien qua volgers op Instagram: 216.000 stuks had de Westlandse er toen.

Het merk Jutta Leerdam

In gesprek met het AD zei Ruud Leerdam toen al dat Jutta en haar omgeving serieus nadachten over 'het merk Jutta Leerdam'. Daartoe was een team samengesteld met daarin ook ex-tennisser John van Lottum en Jutta's toenmalige vriend Koen Verweij, een ex-wereldkampioen allroundschaatsen.

"Ik vond dat ze zichzelf moest gaan verkopen", aldus Ruud Leerdam. "Het merk Jutta Leerdam opzetten om zo sponsordeals binnen te slepen. Dat schaatsen is leuk, maar het moet ook wat opleveren. Ze hoeft van mij niet voor een uitkering te rijden, dan kan ik via mijn netwerk veel beter betaalde banen regelen." Ruud Leerdam is mede-oprichter van LEMA Tomaten, 'specialist in smaakvolle cocktail tomaten'. De LE staat voor Leerdam.

Geld verdienen

In die tijd, ook nog voor haar eerste deelname aan de Olympische Winterspelen (waarop ze in 2022 zilver behaalde op de 1000 meter), was Leerdam nog redelijk terughoudend in het gebruik van Instagram.

"Daar hebben we het zeker wel eens over en dan vraagt ze mijn advies", vertelt Ruud. "Als ze nog meer samenwerkingen aangaat kan ze veel geld verdienen. Maar dat wil ze niet. 'Eerst moeten mensen me kennen van mijn sportprestaties. Daarna zien we wel weer verder.'"