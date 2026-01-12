Bij De Oranjewinter met presentatrice Hélène Hendriks was maandag voetbaltainer Robert Maaskant te gast. In een ander SBS-programma, Vandaag Inside, wordt hij regelmatig te kakken gezet door Johan Derksen. Hendriks vroeg hem of dat impact op hem heeft.

"Jij hebt dit vaker gedaan, zeker bij de mannen van VI", zo begint Hendriks haar gesprek met Maaskant, doelend op zijn ervaring met aanschuiven bij talkshows. "Johan Derksen heeft best een behoorlijke mening over je. Heb je daar last van gehad?", is haar vraag.

Arrogant

Derksen heeft inderdaad schijnbaar de pik op Maaskant. De oud-hoofdredacteur van voetbalmagazine Voetbal International zei in februari 2025 bijvoorbeeld: "Nu is Helmond Sport gered hè. Nu moeten de spelers zeker gaan mediteren?" Maaskant staat bekend als innovatieve trainer die ook methodes uit andere disciplines toepast.

"Ik heb er zelf geen last van gehad", zegt de trainer. "Maar het bepaalt wel de beeldvorming bij anderen. Er wordt verteld dat je arrogant bent of er niks van kan, bij wijze van spreken. Ik ben niet per se arrogant. Ik weet wel veel en heb vaak gelijk, voor de rest valt het mee", grapt hij. "Ik heb een boek geschreven, lang geleden. Aan de ene kant kraakt Derksen het af, aan de andere kant vraagt hij of hij het mag uitgeven. Zo werkt het ook wel weer."

Bonje

"Dat soort programma's zijn hartstikke leuk om te bekijken", zegt hij over Vandaag Inside. Maar echt inhoudelijk mist het wel veel. En als je er wat over terugzegt, dan krijg je natuurlijk bonje aan tafel. En dan wordt het nog leukere tv." Hendriks sluit het onderwerp af met de mededeling dat ze Derksen heeft gesproken en dat De Snor niet kan wachten om volgende week terug te keren met Vandaag Inside.

Helmond

Maaskant vertrok in mei 2025 bij Helmond Sport. Het contract van de interim-coach liep af en werd "na een gezamenlijke evaluatie" niet verlengd. Maaskant kreeg in februari de opdracht om de prestaties van de toenmalige nummer 10 van de Keuken Kampioen Divisie te verbeteren, maar de Brabanders eindigden het seizoen als dertiende.

Voor Sportnieuws.nl maakt hij de videopodcast De Maaskantine. Hij duikt wekelijks met een speciale gast de diepte in. In de studio van Mediavaert schuift ook één van onze verslaggevers, Rick Kraaijeveld of Aron Kattenpoel Oude Heerink, aan als sidekick. De podcast is elke woensdag vanaf 06.00 uur te beluisteren.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.