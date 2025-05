Trainer Kees van Wonderen ontslagen bij Schalke 04 na 'zorgwekkende ontwikkeling'

Voetbalclub Schalke 04 heeft per direct afscheid genomen van trainer Kees van Wonderen en diens assistent Robert Molenaar. Na 'zorgwekkende prestaties en ontwikkeling' neemt de club dat besluit.

Dat meldt de club, die uitkomt op het tweede niveau in Duitsland, op de website. Eerder was al bekend dat de Nederlandse trainer aan het einde van het seizoen zou vertrekken, hoewel hij nog een contract had tot de zomer van 2026. Onder 23-trainer Jakob Fimpel neemt tot het einde van dit seizoen het hoofdtrainerschap op zich.

Dat er inmiddels vier duels op rij niet gewonnen werd, gaf de doorslag om Van Wonderen weg te sturen, schrijft de club. "Vooral onze prestaties en ontwikkeling van de afgelopen twee weken zijn zorgwekkend. We zijn nog maar 6 punten verwijderd van de degradatieplaatsen en de trend is negatief."

"We hebben een verantwoordelijkheid naar de club", zegt Youri Mulder, interim-directeur betaald voetbal van Schalke. Van Wonderen werkte sinds oktober bij de club, die een rijke historie heeft in het Duitse voetbal.

Conflict met clubleiding

De Nederlandse trainer liet eerder al onvrede merken over de clubleiding. Hij zei afgelopen maand de club te gaan verlaten omdat ze 'niet op hetzelfde niveau communiceren'. De uitspraken van Van Wonderen kregen echter nog een staartje, want de clubleiding was niet van gediend.

Er kwam een officieel statement vanuit de club. "We verwachten dat alle kritiekpunten intern worden besproken. Dit moet luid en duidelijk zijn. We moeten dingen kritisch met elkaar bespreken, maar zulke opmerkingen horen niet in het openbaar gemaakt te worden."