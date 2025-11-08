Minouche van der Gijp (51), de vrouw van oud-voetballer Renè van der Gijp, heeft op social media iets groots aangekondigd. "Nog één dag", staat boven haar enthousiaste woorden.

Wie weleens het account op Instagram bezoekt van Nous, zoals ze ook wordt genoemd, weet dat ze een reislustig type is. Die liefhebberij heeft ze verwerkt in een idee voor een bedrijf.

In een story op Instagram schrijft ze: "Wat een jaar geleden begon als een idee... Een platform waar je niet alleen huizen kan boeken, groepsreizen kan maken maar ook een webshop met allemaal mooie items die je het vakantiegevoel geven."

Renè van der Gijp

Vervolgens legt ze uit hoe haar plannen gestalte kregen: "Meerdere trips naar Marrakech, geen bloed maar wel zweet en soms tranen om alles op de rit te krijgen. Eindelijk ga ik morgen online! Waarschijnlijk met allerlei kinderziektes nog maar oké. Ik neem de kans! Ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden."

Daarna somt ze op welke mensen haar steunden. Ook Renè van der Gijp komt aan bod. Hij is een voormalig speler van onder meer PSV en Oranje, maar tegenwoordig is hij vooral bekend door zijn rol in de talkshow Vandaag Inside op SBS 6.

"Dankzij vele mooie mensen om me heen die me hebben geholpen om dit mogelijk te maken zoals mijn man, die mij een strijder noemt en er niks van begrijpt, mijn kids, mijn bestie en travelmaatje Anna van den Meiracker die al mijn ideeë vertaalde naar papier."

Gaza

Van der Gijp post ook regelmatig op social media over de situatie in Gaza. Ze krijgt bijval van Johan Derksen. In zijn podcast Groeten uit Grolloo onthult Derksen dat mevrouw Van der Gijp een mail heeft gestuurd naar hem en de presentator van Vandaag Inside.

"Ik ga niet uit privémails citeren, maar het was een leuke en verstandige mail. Ik heb wel een band met die Minouche, want we denken precies hetzelfde over de situatie in Gaza en de oorlogsmisdaden van Israël. Zij zit daar vol van en uit zich regelmatig op sociale media."