Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse tennislegende Richard Krajicek, deelt via columns en sociale media van alles over haar dagelijkse beslommeringen en bezigheden. Ditmaal geeft ze een inkijkje in iets waar je haar 's nachts wakker voor mag maken.

De 56-jarige Deckers, die op haar cv diverse successen heeft staan als model, presentatrice, auteur en actrice, is helemaal in herfstige sferen. De partner van de winnaar van Wimbledon 1996 laat in een story op Instagram een lekkernij zien, waar ze geen nee tegen kan zeggen.

Vers gepoft

"Hoe lekker is dit! Vers gepoft. Hier kun je me echt wakker voor maken", schrijft ze bij een plaatje van gepofte kastansjes. Poffen is een kooktechniek waarbij het te bereiden voedsel sterk wordt verhit, zonder water te gebruiken. In het geval van kastanjes scheurt de buitenkant open. In Midden-Europa worden gepofte kastantjes op straat verkocht.

Gezond ouder worden

Een van de favoriete onderwerpen van Deckers is gezond ouder worden. Daarover heeft ze onder meer een boek geschreven. Laatst had ze op het vlak van gezondheid wel een kwaaltje. Ze vertelde recent bij Goedemorgen Nederland dat ze al maanden haar eigen hartslag hoort in haar linkeroor. Een angstwekkende ervaring, die haar in eerste instantie deed denken aan tinnitus. Na onderzoek bleek het te gaan om een ouderdomsverschijnsel.Het filter in haar hersenen dat geluiden dempt, veroudert.

"Je hoort eigenlijk het geluid van je eigen lichaam", legde ze uit. "Ik moet nu leren dat te negeren. Wat je aandacht geeft, dat groeit." Deckers besloot haar ervaring te delen om anderen te laten weten dat zulke klachten vaak onschuldig zijn, maar wél aandacht verdienen.

Richard Krajicek

Haar man Krajicek bezocht afgelopen jaar ook regelmatig het ziekenhuis. Hij had last van duizeligheid en na een CT-scan bleek dat hij een aandoening aan zijn hart had. Zijn aorta was 5,4 centimeter wijd, terwijl die maximaal 4 mag zijn.