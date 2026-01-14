Erben Wennemars kennen we natuurlijk allemaal als voormalig topschaatser. In zijn hoogtijdagen kon de Nederlander verschrikkelijk hard rondjes rijden, met meerdere wereldtitels als bewijs. Waar hij minder een ster is, is in de keuken. Dat is althans wat zoon Niels beweert.

De jongste Wennemars woont nog thuis en dat zorgt vaak voor smakelijke video's. Zo is Niels er niet vies van om zijn vader te filmen voor zijn eigen gewin. Deze keer legt hij zijn vader vast op de gevoelige plaat terwijl hij aan het kookeiland staat.

Chef pannenkoeken

Dat blijkt een unicum, als we de woorden van Wennemars junior mogen geloven. "Een zeldzaam moment, mijn vader kookt eigenlijk nooit", zegt de influencer in de video. "Maar als hij kookt, kan hij drie gerechten maken. Of macaroni, of stampot, of... pannenkoeken!", somt Niels op.

Op de beelden is te zien hoe het schaatsicoon zich ontfermt over het avondmaal. Hij is op dat moment kaasplakjes aan het maken voor een pannenkoek met kaas en spek. "Bijzonder goed is hij erin", verzekert Wennemars' jongste zoon over de pannenkoekbakskills van zijn vader.

Samen naar Milaan

De familie Wennemars zal binnenkort ook naar Milaan afreizen. Niels en moeder Renate als fan, vader Erben als analist en Joep als schaatser. De oudste zoon van Wennemars doet mee aan de 500, 1000 en 1500 meter. De rijder van Team Essent was bijzonder succesvol op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eind 2025. Niels was daarbij en filmde alles.

"Milaan, ik kom eraan", zong Niels na de zenuwslopende 1500 meter, die zijn broer. Daarna volgde een onderonsje met schoonzus Suzanne Schulting, die zich ook plaatste voor de Winterspelen. "We gaan naar Milaan!", waren ze enthousiast. Het zorgt ervoor dat de familie Wennemars zich mag opmaken voor enkele mooie weken in Italië.

