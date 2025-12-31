Het werd een succesvolle OKT voor de familie Wennemars. Joep plaatste zich voor liefst drie afstanden, terwijl vriendin Suzanne Schulting ook naar de Winterspelen in Milaan mag. Het was met name op de 1500 meter bloedstollend spannend, zag ook de jongste telg van de familie. Niels Wennemars ging behoorlijk uit zijn dak.

De familie Wennemars heeft behoorlijk sterke schaatsgenen met vader Erben en zoon Joep. Het jongste lid van het gezin bond in zijn jeugd ook de ijzers om, maar volgens hemzelf ging hem dat 'niet best' af. "Dat heb ik maar aan mijn vader en broer overgelaten. Maar als er natuurijs ligt, vind ik het geweldig om te schaatsen", zei de influencer ooit.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Zinderend spektakel in Thialf

Niels houdt zich liever bezig met de opkomende sport hyrox, waar ook vader Erben aan verknocht is. Desondanks houdt hij de verrichtingen van zijn grote broer nauwlettend in de gaten. Dinsdag toog Niels naar schaatsheiligdom Thialf om van dichtbij Joep aan te moedigen. Die streed met onder anderen Kjeld Nuis, Tim Prins, Wesly Dijs en Tijmen Snel om de olympische stoeltjes voor de 1500 meter.

Het werd een bloedstollende strijd, waarin Wennemars de snelste bleek. Hij eindigde voor teamgenoot Snel en Prins, terwijl regerend olympisch kampioen Nuis teleurgesteld afdroop. Hij moet hopen op een aanwijsplek.

Feestje bij familie Wennemars

Misschien heeft de steun van Niels Wennemars zijn broer wel goed gedaan. De jongste was namelijk helemaal gehuld in de roze kleuren van Team Essent. Samen met tientallen anderen moedigde hij Joep aan. Als echte influencer schoot Wennemars beelden, die hij uiteindelijk via Instagram deelt. "Handjes ff omhoog doen zometeen ja?", vraagt Niels Wennemars onder meer aan het publiek.

"Is niet goed voor mijn hart dit", hoor je hem verder zeggen. Vervolgens schreeuwt hij zijn broer toe: "Kom op, Joep! Kom op! Hij is hongerig hoor. Hij is heel goed aan het schaatsen." Dat bleek ook, want in 1.43,43 knalde hij naar de winst. Dat betekent groot feest bij Niels in Thialf. Uiteindelijk volgt nog een mooie broederlijke knuffel. "Milaan, ik kom eraan", zingt Niels daarna. Ook volgt een onderonsje met schoonzus Suzanne Schulting. "We gaan naar Milaan!"

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.