De wintersport van Niels Wennemars liep afgelopen week fout af toen zijn schouder uit de kom schoot. De zoon van schaatsicoon Erben Wennemars deelt nu een opvallende nieuwe video, waarin hij geld verdient met een verkoopactie en dat bedrag direct uitgeeft aan een aankoop die je na zijn blessure misschien niet meteen zou verwachten.

Op de beelden laat Wennemars junior zien hoe hij afscheid neemt van een indoor fietstrainer die hij naar eigen zeggen niet meer gebruikt. Het gaat om een promotievideo voor een bekend platform voor tweedehands spullen, waarbij hij de verkoop op geheel eigen, humoristische wijze aanpakt. "Wij gaan verhuizen. En met de verhuizing kom je natuurlijk allemaal dingen tegen die je niet meer gebruikt. Daarvan is deze er niet eentje, maar deze wel", zegt hij terwijl hij eerst naar zijn crossmotor wijst en daarna naar de fietstrainer.

Vervolgens zet hij het apparaat op de meest bizarre plekken neer en maakt hij er bewust overdreven en ludieke 'productfoto’s' van voor de advertentie. Daarbij tilt en verplaatst hij de trainer meerdere keren, iets wat met zijn huidige schouderblessure vermoedelijk een stuk lastiger zou zijn. De beelden zijn dan ook eerder opgenomen, toen zijn schouder nog geen problemen gaf.

Opvallende aankoop

De opvallende aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen, want even later toont Wennemars trots de opbrengst van de verkoop. Vier briefjes van vijftig euro gaan door zijn handen, waarna hij ze met een glimlach tegen zijn neus houdt. "Geld moet rollen", klinkt het veelzeggend.g

Lang blijft het verdiende bedrag niet in zijn bezit. De influencer laat zien dat hij het direct uitgeeft aan een nieuwe motorcrossbril. Met zijn nieuwe aanwinst stapt hij vervolgens op de crossmotor, waar hij indrukwekkende sprongen maakt en met hoge snelheid door de bochten scheurt. Helaas zit dat door zijn ongeluk op wintersport er voorlopig even niet meer in.

Wintersport

Tijdens een skivakantie in de Zwitserse Alpen ging het namelijk flink mis. Wennemars kwam ten val tijdens het skiën, waarna zijn schouder uit de kom raakte. De situatie bleek zo ernstig dat hij per helikopter naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Op beelden die hij zelf deelde, is te zien hoe hij zichtbaar aangeslagen reageert op de blessure. "Meestal krijg ik hem er altijd in man. Deze is echt gek", liet hij destijds weten.

Inmiddels gaf vader Erben Wennemars een update over de situatie van zijn zoon. Volgens het schaatsicoon heeft Niels vaker last van een schouder die uit de kom schiet, maar kan hij die normaal gesproken zelf terugzetten. "Maar dat lukte nu niet", vertelde hij. Ondanks de schrik en de pijn lijkt het inmiddels weer de goede kant op te gaan, al zal het herstel voorlopig wel de nodige impact hebben op zijn sportieve activiteiten.