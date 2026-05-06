Arsenal bereikte dinsdag voor het eerst in twintig jaar de finale van de Champions League, maar veel indruk maakte de Engelse topclub niet tijdens de 1-0 zege op Atlético Madrid. Oud-topvoetballer Wesley Sneijder kraakte het niveau van de wedstrijd volledig af en dat is ook in het buitenland opgevallen.

Dat Arsenal en Atlético Madrid niet de spectaculairste teams van Europa zijn, was inmiddels wel bekend, maar toch viel de return dinsdag flink tegen. Arsenal trok na het 1-1 gelijkspel uiteindelijk aan het langste eind door in eigen huis met 1-0 te winnen na een goal van Bukayo Saka vlak voor rust.

Sneijder keihard over Arsenal - Atlético

De wedstrijd stak helemaal schril af in vergelijking met de clash tussen Paris Saint-Germain en Bayern München in de andere halve finale. Die twee teams zorgden voor misschien wel de beste wedstrijd ooit in de heenwedstrijd, die door titelhouder PSG met 5-4 werd gewonnen.

Dat verschil in spektakel en niveau verleidde Sneijder er dinsdag toe om in de rust van Arsenal - Atlético enkele pittige uitspraken te doen bij ZIggo Sport. "Ik zei na 35 minuten: de UEFA moet ingrijpen. Ze moeten naar Londen bellen: beide teams van het veld, en morgen wordt de finale gespeeld tussen Bayern München en Paris Saint-Germain." Bayern en PSG treffen elkaar woensdag in München voor de return.

Uitspraken gaan de wereld over

Die uitspraken van Sneijder zijn inmiddels ook opgepikt in de twee landen waar Arsenal en Atlético vandaan komen. The Sun ging er in Engeland mee aan de haal en uit hun teksten bleek wel dat Sneijder ook in het buitenland nog altijd een grote status heeft. "De Nederlander won in 2010 de belangrijkste Europese prijs met Internazionale dus hij weet wat er nodig is om de continentale top te halen."

AS schreef erover in Spanje: "Sneijder is niet iemand om zich in te houden en dat deed hij ook niet toen hij de halve finale tussen Arsenal en Atlético Madrid analyseerde. Zijn oordeel was vanaf het begin vernietigend en vond de wedstrijd onwaardig voor het podium waarop er gespeeld werd."

Sneijder eerder ook al groot nieuws

Het is niet voor het eerst dat uitspraken van Sneijder breed worden uitgemeten in het buitenland, want dat overkwam hem vorig jaar ook al rond een wedstrijd van Arsenal in de Champions League. Middenvelder Declan Rice schoot tegen Real Madrid toen op schitterende wijze tweemaal een vrije trap binnen, maar Sneijder keek juist kritisch na de rol van keeper Thibaut Courtois en noemde de goals van de Arsenal-speler 'niet zo speciaal'.

