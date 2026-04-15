De Braziliaan Raphinha speelde geen minuut mee bij FC Barcelona, maar had na afloop het hoogste woord. De geblesseerde aanvaller ging tekeer tegen de arbitrage. "We zijn bestolen. Niet alleen in deze wedstrijd, maar ook vorige week in de heenwedstrijd. De beslissingen van de scheidsrechter zijn ongelooflijk slecht geweest."

Dat zei hij na de winst van 2-1 op Atlético Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Die zege was niet genoeg om de 2-0-nederlaag in het eerste duel goed te maken, waardoor Barcelona is uitgeschakeld.

Twee keer rood

Barcelona moest beide wedstrijden met tien man afmaken. Pau Cubarsi kreeg vorige week in Barcelona een rode kaart; in de return in Madrid moest Eric García met rood het veld af. "Je vraagt je af waarom Barcelona niet mag winnen. Met tien man is het niet te doen; je moet drie keer zo hard werken om een wedstrijd te kunnen winnen", aldus Raphinha, die na de wedstrijd ook opzichtig afkeurende gebaren maakte richting de arbitrage.

FC Barcelona diende vorige week nog een protest in bij de UEFA over een onbestrafte handsbal van een speler van Atlético, maar de Europese bond steunde de scheidsrechter en wees het protest af.

Coach Hansi Flick vond dat Barcelona de betere ploeg was en meer dan Atlético een plek in de halve finale verdiende, maar berustte in de uitschakeling. "Zo is voetbal soms, het komt aan op details", zei de Duitser. "We hebben alles gegeven en ik prijs het team om zijn mentaliteit en instelling, maar het is helaas niet gelukt. Het volgende doel is kampioen worden."

Overigens liet Raphinha zich ook gaan richting de fans van Atlético, die natuurlijk vierden dat ze zich plaatsten voor de halve finale. Volgens de aanvaller is dat ook het eindstation van de Madrilenen, zo gebaarde hij provocerend. Atlético treft in halve eindstrijd de winnaar van het tweeluik tussen Arsenal en Sporting. Het eerste duel werd door The Gunners met 1-0 gewonnen.

Dinsdag plaatste ook Paris Saint-Germain zich voor de laatste vier door opnieuw met 2-0 van Liverpool te winnen. De laatste kwartfinale gaat tussen Bayern München en Real Madrid. In Spanje werd het in het heenduel 1-2 voor de Duitsers.