Frenkie de Jong staat voor een bijzondere avond in Barcelona woensdagavond. Het duel tussen FC Barcelona en Celta de Vigo is op zich niet eens zo bijzonder, maar voor de Nederlander wel. Als hij het veld betreedt, speelt hij zijn 293e wedstrijd voor de Catalanen. Dat is een bijzondere mijlpaal voor de Nederlander.

Tot op heden is er namelijk nog geen landgenoot van Frenkie de Jong geweest die zoveel wedstrijden voor FC Barcelona heeft gespeeld. Eerder dit jaar haalde hij al bondscoach Ronald Koeman in, wat destijds een gezonde strijd tussen de twee opleverde. Koeman kon er wel om lachen en was enkel trots op Frenkie.

Record

Vorige week behaalde De Jong het record dat hij tot nu toe nog moet delen met Philip Cocu. beide speelden tot nu toe 292 duels voor Barça. De Jong gaat daar overheen en dat kan zomaar woensdagavond zijn tegen Celta de Vigo. Hij wordt dan de Nederlander met de meeste duels voor de Spaanse topclub.

Daarmee laat hij een boel grote namen achter zich. In totaal hebben 21 Nederlanders minimaal één duel voor Barcelona gespeeld, maar waren er toch een boel namen die meer dan 200 duels hebben gespeeld. De Jong laat ze allemaal achter zich. Ondertussen is de oud-Ajacied uitgegroeid tot een legende in Barcelona, waar hij ook al meermaals de aanvoerdersband heeft gedragen. Hij behoort tot een van de langstzittende spelers bij de club.

Statistieken bij Barça

De Nederlander speelt dan ook alweer zo'n zeven seizoenen voor de Catalanen, waar hij in 2019 zijn eerste contract tekende. Destijds kwam hij over van Ajax voor zo'n 90 miljoen. Hij gaat in Barcelona op voor zijn derde landstitel sinds zijn komst. Het gat met nummer twee Real Madrid bedraagt zes punten met nog een wedstrijd minder gespeeld. Dat kan dus bijna niet meer misgaan.

De Jong werd al twee keer kampioen met Barcelona, won tweemal de Copa del Rey en pakte drie Supercups. De Champions League won hij nog niet, iets dat hem nog altijd pijn doet. Ook dit jaar zit dat er niet meer in.

Top-10 aantal wedstrijden bij FC Barcelona

1 - Frenkie de Jong & Philip Cocu (292)

2 - Ronald Koeman (264)

3 - Patrick Kluivert (257)

4 - Michael Reiziger (255)

5 - Frank de Boer (214)

6 - Johan Neeskens (183)

7 - Johan Cruijff (180)

8 - Giovanni van Bronckhorst (154)

9 - Ruud Hesp (144)

10 - Marc Overmars (141)