Schalke-directeur Youri Mulder heeft reden tot een feestje. Door de promotie van de club is het contract van de technisch bestuurder automatisch verlengd. Voor de Nederlandse oud-spits betekent de week van het kampioenschap en het titelfeest in de 2. Bundesliga nóg meer goed nieuws.

Bestuurslid Frank Baumann is uitermate tevreden met het werk van Mulder. "Youri heeft een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Schalke. Anderhalf jaar geleden nam hij verantwoordelijkheid in een moeilijke periode en hij is altijd kalm gebleven", valt te lezen op de clubsite van de gevallen topclub.

Lofzang voor Mulder

De oud-topspits speelde zelf liefst 202 wedstrijden voor Die Königsblauen en maakte daarin 43 doelpunten. Als bestuurder maakt hij echter ook indruk. "Youri staat voor continuïteit, duidelijke waarden en een absolute loyaliteit aan deze club."

"Hij gaat ongemakkelijke situaties nooit uit de weg, stelt de juiste vragen en biedt steun. Het is met name belangrijk dat hij, samen met trainer Miron Muslic, onze topsportcultuur verder kan vormgeven", klinkt de lofzang van Baumann.

Mulder weigert zichzelf de hemel in te prijzen, maar is trots op de goede prestatie van hem bij Schalke 04. "Deze automatische verlenging is het resultaat van het harde werk met een grote groep mensen. De selectie en de staf hebben iets heel bijzonders bereikt. Ik kijk ernaar uit om onze reis samen voort te zetten. Onze volledige focus ligt nu op de best mogelijke voorbereiding op het komende Bundesliga-seizoen."

Promotie Schalke 04

In een kolkende Veltins-Arena stelde Schalke 04 promotie veilig door Fortuna Düsseldorf, vooraf de nummer vijftien van de 2. Bundesliga, met 1-0 te verslaan. Kenan Karaman maakte na een kwartier spelen het enige doelpunt van de avond. Voor Schalke betekent het de terugkeer naar het hoogste niveau na drie seizoenen afwezigheid.

Mulder, zoon van eveneens oud-international Jan Mulder, speelde negen interlands in Oranje en scoorde daarin drie keer. Zijn vader speelde zes interlands minder, maar werd vooral groot in België. Daar zit hij nu nog met enige regelmaat in talkshows. Youri, nu 57 jaar oud, werd dan ook in Brussel geboren.

