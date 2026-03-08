Van luxe trips naar Ibiza, of een huwelijksaanzoek op Saint-Tropez; niets is te gek voor voetballers tegenwoordig. Maar zelf regelen de spelers dat niet. Dat gebeurt door bedrijven zoals Amslux. Het Nederlandse bedrijf van drie jongens dat begon met een focus op kleding, is uitgegroeid tot een van de grootste leveranciers voor voetballers. "We regelen alles voor Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Denzel Dumfries."

Emmanuel Ntow, Mitchell Spel en Ward Stuwer begonnen in 2019 met het idee de bekende voetballers in Nederland te faciliteren in kleding. In het begin stalkten ze voetballers om hun merk bekend te maken. Nu, 7 jaar later, staat dat er wel heel anders voor. Ze staan 24/7 klaar om de wensen van zo’n 70 spelers in vervulling te laten gaan.

De bijzondere aanvragen van profvoetballers

Via een app bieden ze alles wat een voetballer maar kan wensen. Van spelers bij Liverpool tot aan Nederlandse internationals, allemaal leggen ze hun wensen neer bij de heren uit Amsterdam. Ze maakten kennis met een wereld vol luxemerken en de gekste verzoeken van spelers. Ondertussen kunnen de voetballers voor veel meer dan alleen kleding terecht bij Amslux. “Alles is mogelijk”, vertellen de oprichters in gesprek met Sportnieuws.nl .

i ©Amslux

Over de meest extravagante verzoeken zijn ze duidelijk: 'We zeggen eigenlijk nooit nee." Het gaat van luxueuze vakanties, met ondeugende verzoeken, naar last-minute-tripjes naar Formule 1 of Wimbledon. Zien ze een horloge bij een andere voetballer? Zoeken ze die speler op in de app en kunnen ze ook dat horloge aanvragen. Willen ze een privé-jet? Binnen een paar uur staat die voor hen klaar.

Lifestyle

“Het is meer dan alleen maar kleding”, leggen de heren uit. “We waren altijd druk met de verzoeken, maar wilden een community bouwen, waarin de spelers elkaar kunnen inspireren. Ze kunnen via de app vakanties boeken, maar ook bijvoorbeeld beleggen. We willen ervoor zorgen als ze ergens zijn, het aan niks ontbreekt. Willen ze een private party met speciaal gezelschap? Dan regelen we dat ook.”

Tot hun klantenbestand behoren ook Nederlandse internationals zoals Tijjani Reijnders, Denzel Dumfries en Ryan Gravenberch. De welbekende modeshow in Zeist bij aankomst van de Oranje-internationals met bijzondere outfits is de jongens van Amslux maar al te goed bekend. “Je ziet dat die gasten niet meer in de standaardmerken lopen zoals Louis Vuitton en Dior, maar ze gaan nu meer naar Chrome Heart, Supreme, Rhude en Bird of Royal Child. Ze willen een eigen stijl creëren, dat verandert erg bij de spelers. Dat is leuk om te zien.”

Modeshow in Zeist

Hoewel er vaak kritiek is op de kleding bij de aankomst in Zeist, vinden zij dat dit de nieuwe regel is. Het hoort er bij. “Het is een goede verandering, het begon allemaal bij Memphis Depay. Daarna kwamen andere spelers ook, maar die waren meer basic. Nu durft iedereen aan te komen in een uitgesproken stijl.”

In al die jaren komen ze gekke dingen tegen, maar de duurste trip die ze ooit hebben moeten boeken was een huwelijksaanzoek in St. Tropez. De Franse kustplaats is een nieuwe hotspot voor voetballers. De mannen van Amslux voorspellen dat het door de jaren heen het nieuwe Ibiza gaat worden. “Dit jaar zagen we veel spelers van Real Madrid al die kant op gaan. Wij regelden daar ook een huwelijksaanzoek. Alles bij elkaar gaven we daar zo’n 30.000 euro aan uit. Rozenblaadjes op de grond, violist erbij, een groot kasteel… Gelukkig zei ze ‘ja’”, lachen zij.

Ze hebben een huwelijksaanzoek ook weleens fout zien gaan. Dat is het risico van het vak, zou je kunnen zeggen. Het belangrijkste voor Amslux is dat een speler het aan niets ontbreekt. “Spelers zijn tegenwoordig meer dan alleen een voetballer. Het is ook een mens en wil zich ontwikkelen als persoon en merk. We willen daar graag bij helpen.”